В Госдуме рассказали о вступающих в силу с 1 марта новых законах

Среди ключевых нововведений — запуск системы «Антифрод» для борьбы с мошенничеством и обмена данными между ведомствами, запрет на автоматическое списание платы за онлайн‑подписки без подтверждения пользователя, а также обязанность МФО уведомлять Банк России о попытках оформить займы без согласия клиента. Володин подчеркнул, что эти меры призваны защитить граждан от финансовых потерь.



Кроме того, расширяются основания для увольнения иностранных работников: работодатели смогут расторгать договоры с учётом региональных ограничений. С 2024 года по миграционной теме уже принято 22 федеральных закона.



Правительство 21 февраля внесло в Госдуму законопроект о статусе детей иностранных рабочих: после 18 лет они должны в течение 30 дней либо покинуть РФ, либо легализовать пребывание — например, через трудовой патент. Также вводится «финансовый фильтр»: патенты не выдадут, если доход иностранца ниже прожиточного минимума с учётом иждивенцев. Для контроля за доходами ФНС и МВД организуют автоматический обмен данными.

Ранее стало известно, что Россия наращивает привлечение рабочей силы из Индии, Шри‑Ланки, Бангладеш, Китая и других стран на фоне демографических вызовов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

