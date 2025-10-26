«Оружие Судного дня»: В РФ завершились испытания «Буревестника»
Президент Владимир Путин поручил определить, к какому классу оружия относится эта крылатая ракета неограниченной дальности.
В России завершили испытания крылатой ракеты «Буревестник». В Генштабе ВС РФ объявили, что тестирование прошло успешно. При этом военные эксперты уже окрестили «Буревестник» «оружием Судного дня», а иностранные СМИ — поводом заставить Запад «трястись от страха».
УНИКАЛЬНЫЙ «БУРЕВЕСТНИК»
26 октября российский лидер Владимир Путин объявил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. По его словам, она является «уникальным оружием» и не имеет аналога в мире.
«В очередной раз мы подтвердили надежность ядерного щита, стратегические силы способны обеспечить национальную безопасность РФ и Союзного государства в полном объеме», - сказал Путин.
Президент также поручил определить класс оружия для «Буревестника» и выявить возможные способы применения этого оружия. Кроме того, Путин отметил, что предстоит большая работа по отправке этой ракеты на боевое дежурство. Он также подчеркнул необходимость подготовки инфраструктуры для размещения этого оружия в ВС России.
«Буревестник» — это крылатая ракета неограниченной дальности, получившая имя от морской птицы средней величины. Это оружие может преодолеть любую противовоздушную оборону вероятного противника и по приказу точно спикировать. Крылатая ракета обладает большой дальностью, может переносить ядерный заряд и обходить системы противовоздушной обороны, достигая целей с огромной скоростью.
ИСПЫТАНИЯ: 15 ЧАСОВ И 14 КМ
Тестирование «Буревестника» прошло 21 октября. Известно, что во время испытаний ракета пробыла в воздухе 15 часов. На совещании с командующими группировками, задействованными в спецоперации, Владимир Путин рассказал, что все ключевые задачи по ее испытаниям удалось достичь.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту, что во время испытаний крылатая ракета с ядерным двигателем пролетела 14 тысяч километров. По его словам, последнее испытание ракеты отличилось от прошлых тестирований именно многочасовым полетом «Буревестника».
Герасимов отметил, что полет прошел «на ядерной силовой установке». Он объяснил, что тактико-технические характеристики российской крылатой ракеты позволяют применять ее «с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии».
«В ходе полета ракеты были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры, и тем самым продемонстрированы ее высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны», - рассказал начальник Генштаба на совещании.
Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» писал, что «Буревестник» является ядерной энергетической установкой на базе малогабаритного реактора, благодаря которому ракета может находиться в воздухе очень долго, это делает ее дальность почти неограниченной.
Известно, что на новой крылатой ракете установлен ядерный турбореактивный двигатель с реактором на быстрых нейтронах. По данным источника, иностранными мониторингами не было выявлено никаких радиоактивных выбросов во время испытаний ракеты.
«ОРУЖИЕ СУДНОГО ДНЯ»
Между тем, военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов назвал «Буревестник» «оружием Судного дня». По его словам, это очень серьезное средство поражения, которое следует применять лишь в рамках глобальных конфликтов.
«Это оружие Судного дня, потому что ядерное топливо на борту этой ракеты и ядерная боевая часть в комплексе — это достаточно серьезное средство поражения и загрязнения окружающей среды. Поэтому такие вещи применяют только тогда, когда уже начался глобальный конфликт, и когда ни одна из сторон не думает о тех тяжелых последствиях, которые будут на Земле после применения столь мощного оружия», - уточнил он в беседе с изданием «NEWS.ru».
Китайское издание «Sohu» ранее сообщало, что «Буревестник» сможет усилить военную мощь России, изменить существующий стратегический баланс и станет серьезным сдерживающим фактором для США и НАТО. В материале также было указано, что раскрытие информации об этих новых ракетах заставит западные страны «трястись от страха».
При этом военный обозреватель Алексей Суконкин предположил, что «Буревестник» будет базироваться под землей или на наземной мобильной установке.
«Вряд ли такой комплекс установят на самолет, даже стратегический ракетоносец, или на атомный подводный крейсер, на надводный корабль. Нужды в носителях нет из-за неограниченной дальности полета, поэтому, скорее всего, либо шахты, либо мобильная установка — наземный грунтовый комплекс, повышающая неуязвимость ракеты», - приводит его слова «NEWS.ru».
До этого генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин сообщил, что в РФ разработали несколько сценариев по применению беспилотника «Судного дня» в случае ядерных ударов, пишет ТАСС.
Ранее Владимир Путин поручил продолжить спецоперацию по плану Генштаба ВС России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
