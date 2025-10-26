«Оружие Судного дня»: В РФ завершились испытания «Буревестника»

УНИКАЛЬНЫЙ «БУРЕВЕСТНИК»

26 октября российский лидер Владимир Путин объявил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. По его словам, она является «уникальным оружием» и не имеет аналога в мире.

«В очередной раз мы подтвердили надежность ядерного щита, стратегические силы способны обеспечить национальную безопасность РФ и Союзного государства в полном объеме», - сказал Путин.

Президент также поручил определить класс оружия для «Буревестника» и выявить возможные способы применения этого оружия. Кроме того, Путин отметил, что предстоит большая работа по отправке этой ракеты на боевое дежурство. Он также подчеркнул необходимость подготовки инфраструктуры для размещения этого оружия в ВС России.