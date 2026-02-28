Дания собирается отказывать в убежище украинцам в возрасте 23‑60 лет

В Дании собираются начать отказывать в убежище украинским беженцам мужского пола в возрасте 23-60 лет, если они не предоставят документы, которые подтверждают их официальное освобождение от военной службы. Об этом говорится на сайте министерства по делам иностранцев королевства.

Известно, что соответствующий законопроект внесут в парламент в апреле.

Уточняется, что украинские беженцы-мужчины в возрасте младше 23 лет смогут получать разрешение только до достижения этого возраста без права продления, если не предоставят документы об освобождении от службы. При этом в Дании также предложили отказывать в убежище всем выходцам из Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской (без Киева), Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Черкасской, Черновицкой и Хмельницкой областей.