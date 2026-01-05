«Били неподалеку»: Трамп не поверил в атаку ВСУ на резиденцию Путина
Пока президент США Дональд Трамп сомневается в новых провокациях ВСУ в адрес России, российская армия продолжает закреплять успехи на поле боя.
Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами усомнился в том, что беспилотники ВСУ атаковали резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. По его словам, «что-то случилось неподалеку», но ни к Путину, ни к его резиденции это никакого отношения не имеет.
«Я не верю, что этот удар действительно произошел. Там неподалеку что-то случилось, но это не имеет к этому никакого отношения... Он сказал, что его дом подвергся атаке. Теперь мы не верим, что это произошло, когда у нас появилась возможность это проверить», — заявил американский лидер.
Трамп выразил надежду на то, что российская и украинская стороны «уладят» случившееся. Перестал он и ставить какие-либо сроки относительно урегулирования украинского конфликта, подчеркнув, что уповает на то, что «в какой-то момент, надеюсь, не слишком отдаленный», Украина и Россия заключат перемирие.
Вместе с тем не далее, как неделю назад риторика Трампа была совершенно иной. На переговорах с израильским премьером Биньямином Нетаньяху во Флориде президент США заявил, что очень разозлился, узнав об атаке украинских войск на резиденцию Путина, сообщает телеканал NBC News.
«Мне это не понравилось. Это нехорошо. Сейчас неподходящее время для этого. Одно дело — атаковать, потому что они атакуют. Другое дело — атаковать его дом. Я очень разозлился из-за этого», — говорил Трамп, добавив, что об атаке ему стало известно лично от Путина и что она произошла в очень деликатный момент.
Напомним, об атаке на резиденцию Путина 29 декабря прошлого года сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, резиденцию попытался атаковать 91 украинский дрон. Глава внешнедипломатического ведомства предупредил, что Москва намерена пересмотреть переговорную позицию по Украине.
В свою очередь Путин отметил, что инцидент произошел после встречи американской и украинской делегаций в Мар-а-Лаго. Жертв и разрушений от обломков БПЛА не было.
О том, что подобные провокации подрывают усилия американской администрации по урегулированию российско-украинского конфликта, говорил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Впрочем, отметил он, на диалоге между Москвой и Вашингтоном инцидент не отразится.
В пользу того, что целью ВСУ была именно резиденция Путина, свидетельствует и файл с полетным заданием, извлеченный специалистами из одного из сбитых дронов, сообщило Минобороны России. Материалы с расшифрованными данными маршрута и контроллер украинского беспилотника были переданы в распоряжение США.
ПЕРЕГОВОРЫ ЗАВИСЛИ
Вообще надежды Трампа на то, что украинский конфликт в скором времени удастся разрешить, объясняются еще и тем, что противостояние между Москвой и Киевом не позволяет США и России начать переговоры по широкому спектру существующих между двумя странами проблем. Об этом заявил доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров в интервью URA.RU.
«Главное место в российско-американских отношениях занимает украинская проблема. Летом 2025 года были предпосылки к тому, что Трамп готов вести переговоры по широкому спектру вопросов, в частности, по стратегической стабильности. В Анкоридже мы увидели появление еще одной темы — совместные проекты. Но к концу 2025 года все опять скатилось к украинской теме. А здесь игроками являются не только Россия и Соединенные Штаты, а еще Украина и Европа, которая накачивает Киев», — сказал Сидров.
Российско-украинский конфликт стал помехой для восстановления российско-американских отношений, добавил он.
«Для Трампа это вопрос его собственного престижа: сможет ли он урезонить Зеленского и своих союзников по НАТО, убедить их согласиться на предложенные им условия, которые можно консолидировано предлагать для обсуждения России, — вот на этом, по-моему, он сейчас зациклен», — заключил эксперт.
РОССИЙСКИЕ УСПЕХИ
Ну а пока Трамп не верит в то, что целью Киева была резиденция Путина, ВСУ устраивают провокации против мирных жителей вроде пожара в кафе и гостинице в Херсоне в новогоднюю ночь, а российско-украинский конфликт тормозит налаживание отношений между Москвой и Вашингтоном, российская армия продолжает успешную борьбу с вражескими подразделениями, сообщает оборонное ведомство.
Так, расчеты дронов ВСУ и укрепленные позиции были обнаружены разведкой группировки войск «Север» в Харьковской области. Данные передали экипажам тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», выявленные целы были поражены.
Средства объективного контроля зафиксировали поражение термобарическими боеприпасами позиций и укрытий противника. Использование систем «Солнцепек» помогает создавать буферную зону безопасности вдоль границы, нанося значительный ущерб живой силе украинских войск.
Отличились и артиллеристы группировки войск «Запад». Так, расчет самоходной гаубицы «Мста-С» из 68-й мотострелковой дивизии ликвидировал замаскированные пункты дислокации украинской армии в Купянском районе. Координаты были переданы аэроразведкой, против вражеских объектов применили осколочно-фугасные снаряды калибра 152 мм. Поражение всех целей было зафиксировано беспилотниками. Украинская армия потеряла на данном участке фронта управление подразделениями, чем не преминули воспользоваться штурмовые группы.
Уничтожается техника ВСУ на Константиновском направлении усилиями подразделений спецназа «Охотник» 51-й гвардейской армии. Цели противника, в том числе легкие транспортные средства и бронетехника, поражаются при помощи FPV-дронов. Также удается ликвидировать живую силу ВСУ, квадроциклы и современные роботизированные комплексы.
Успехов достигла российская армия и на Днепропетровском направлении, где удалось выровнять линию фронта на участке от Филии до Дачного, занять позиции вдоль лесных массивов и взять штурмом ряд опорных вражеских пунктов. Интенсивные бои ведутся близ населенного пункта Новопавловка, ведется наступление на Ивановку.
На Сумском направлении штурмовые подразделения группировки «Север» при поддержке артиллерии и авиации продвигаются вглубь Сумской области. Закреплен успех близ Высокого и Грабовского, а ударом комплекса «Искандер» удалось уничтожить хранилище и площадку для запуска ударных беспилотников ВСУ.
На Купянском направлении усилиями группировки «Запад» был освобожден населенный пункт Подолы — ключевой очаг сопротивления украинских войск на восточном берегу реки Оскол. Продвинулись российские войска и к окраинам населенных пунктов Яровая и Александровка.
Интенсивность контратак нарастили ВСУ на Гуляйпольском направлении, однако все 10 попыток противника оказать сопротивление российской армии были безуспешными и обернулись для украинской армии потерями личного состава и техники.
Наконец, на Запорожском направлении ведутся бои северо-восточнее Степногорска, а российская армия закрепила контроль над Белогорьем. Ситуация для ВСУ осложнилась истощением подразделений и глубоким кадровым кризисом.
