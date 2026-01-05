«Мне это не понравилось. Это нехорошо. Сейчас неподходящее время для этого. Одно дело — атаковать, потому что они атакуют. Другое дело — атаковать его дом. Я очень разозлился из-за этого», — говорил Трамп, добавив, что об атаке ему стало известно лично от Путина и что она произошла в очень деликатный момент.

Напомним, об атаке на резиденцию Путина 29 декабря прошлого года сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, резиденцию попытался атаковать 91 украинский дрон. Глава внешнедипломатического ведомства предупредил, что Москва намерена пересмотреть переговорную позицию по Украине.

В свою очередь Путин отметил, что инцидент произошел после встречи американской и украинской делегаций в Мар-а-Лаго. Жертв и разрушений от обломков БПЛА не было.

О том, что подобные провокации подрывают усилия американской администрации по урегулированию российско-украинского конфликта, говорил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Впрочем, отметил он, на диалоге между Москвой и Вашингтоном инцидент не отразится.

В пользу того, что целью ВСУ была именно резиденция Путина, свидетельствует и файл с полетным заданием, извлеченный специалистами из одного из сбитых дронов, сообщило Минобороны России. Материалы с расшифрованными данными маршрута и контроллер украинского беспилотника были переданы в распоряжение США.

ПЕРЕГОВОРЫ ЗАВИСЛИ

Вообще надежды Трампа на то, что украинский конфликт в скором времени удастся разрешить, объясняются еще и тем, что противостояние между Москвой и Киевом не позволяет США и России начать переговоры по широкому спектру существующих между двумя странами проблем. Об этом заявил доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров в интервью URA.RU.

«Главное место в российско-американских отношениях занимает украинская проблема. Летом 2025 года были предпосылки к тому, что Трамп готов вести переговоры по широкому спектру вопросов, в частности, по стратегической стабильности. В Анкоридже мы увидели появление еще одной темы — совместные проекты. Но к концу 2025 года все опять скатилось к украинской теме. А здесь игроками являются не только Россия и Соединенные Штаты, а еще Украина и Европа, которая накачивает Киев», — сказал Сидров.