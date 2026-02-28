Azur Air корректирует маршрут из Москвы на Мальдивы из-за ситуации в Иране
Из‑за закрытия воздушного пространства Ирана авиакомпания Azur Air вносит изменения в маршрут рейсов Москва — Мальдивы — Москва.
По информации компании, предоставленной РИА Новости, это может привести к увеличению продолжительности полёта, а также к появлению дополнительной посадки.
Кроме того, Росавиация выпустила рекомендацию для российских авиакомпаний: до 02:59 мск 2 марта при выполнении рейсов в страны Персидского залива необходимо использовать обходные маршруты. При этом перевозчикам следует строго соблюдать меры безопасности и учитывать указания авиационных властей других государств.
Ранее в Пентагоне рассказали, что новая операция США против Ирана называется «Эпическая ярость», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Число погибших при атаке Израиля на школу в Иране возросло до 40
- ЦБ: При ужесточении бюджетного правила рубль может ослабнуть
- Медведев прокомментировал удары США по Ирану
- Посольство Кубы обнародовало новые подробности инцидента с катером
- Силы ПВО России за сутки сбили ракету «Фламинго» и 315 БПЛА
- МИД России потребовал дипломатического урегулирования в Иране
- СМИ: ЦАХАЛ набирает 70 тыс. резервистов на фоне обострения ситуации вокруг Ирана
- Azur Air корректирует маршрут из Москвы на Мальдивы из-за ситуации в Иране
- Иран ударил по базам США на Ближнем Востоке, есть погибший
- В Госдуме рассказали о вступающих в силу с 1 марта новых законах