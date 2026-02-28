Иран ударил по базам США на Ближнем Востоке, есть погибший
Иран нанес массированный ракетный удар по военным объектам США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает иранское государственное телевидение.
По данным источника, под обстрел Тегерана попали американские базы в Катаре, Бахрейне, Кувейте и в ОАЭ.
Отмечается, что наиболее серьезная ситуация наблюдается в Бахрейне, где расположен штаб Пятого флота США. Известно, что вблизи объекта поднялись столбы дыма, слышны сирены. Агентство BNA подтвердило попадание иранских ракет по центру обслуживания флота, а МВД страны ввело экстренные меры безопасности и призвало граждан не покидать дома.
Кроме того, сообщается, что под удар Ирана попала и авиабаза Аль-Удейд в Катаре. В Минобороны страны рассказали, что системы ПВО перехватили лишь три иранские ракеты, остальным удалось достичь цели.
В ОАЭ Иран поразил авиабазу Аль-Дхафра в Абу-Даби. Уточняется, что взрывы также были зафиксированы в Кувейте. В ответ на атаку Тегерана Бахрейн, Катар и ОАЭ закрыли воздушное пространство, а Кувейт приостановил полеты в Иран. Посольство России в Катаре призвало россиян не приближаться к американским военным объектам.
СМИ писали, что в результате обстрела Ираном базы в ОАЭ в Абу-Даби погиб один человек. Издание «Gulf News» со ссылкой на Минобороны страны сообщило, что смертельные ранения получил житель ОАЭ после того, как обломок иранской ракеты упал на жилой дом в столице. Согласно предварительной информации, ракету сбило ПВО.
Ранее в Пентагоне рассказали, что новая операция США против Ирана называется «Эпическая ярость», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
