Иран ударил по базам США на Ближнем Востоке, есть погибший

Иран нанес массированный ракетный удар по военным объектам США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает иранское государственное телевидение.

По данным источника, под обстрел Тегерана попали американские базы в Катаре, Бахрейне, Кувейте и в ОАЭ.

Отмечается, что наиболее серьезная ситуация наблюдается в Бахрейне, где расположен штаб Пятого флота США. Известно, что вблизи объекта поднялись столбы дыма, слышны сирены. Агентство BNA подтвердило попадание иранских ракет по центру обслуживания флота, а МВД страны ввело экстренные меры безопасности и призвало граждан не покидать дома.

Кроме того, сообщается, что под удар Ирана попала и авиабаза Аль-Удейд в Катаре. В Минобороны страны рассказали, что системы ПВО перехватили лишь три иранские ракеты, остальным удалось достичь цели.