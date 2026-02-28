МО: ВС РФ освободили Нескучное и Горькое

Израиль и США начали военную операцию против Ирана ПВО сбила 97 БПЛА над регионами РФ за ночь Землетрясение произошло в районе Новороссийска и Анапы Писатель-фантаст Дэн Симмонс умер на 78 году жизни Мацуев и российские музыканты-виртуозы открыли проект «Русские сезоны» в Таиланде