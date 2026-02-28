МО: ВС РФ освободили Нескучное и Горькое
28 февраля 202612:46
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Нескучное в Харьковской области и Горькое в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что в операции по освобождению первого села приняли участие подразделения группировки войск «Север», второго — «Восток».
Ранее в Минобороны РФ рассказали, что минувшей ночью 28 февраля российские силы ПВО сбили 97 украинских дронов над территорией страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
