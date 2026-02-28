Пентагон: Атака США на Иран называется «Эпическая ярость»
Новая американская операция против Ирана называется «Эпическая ярость». Об этом говорится на странице Пентагона в одной из социальных сетей.
Отмечается, что пост штаб-квартиры Министерства обороны США в Сети был дополнен значком американского флага.
До этого телерадиокомпания «Kan» передавала, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал операцию против Ирана «Рыком льва».
Утром 28 февраля Израиль нанес «превентивный» удар по Ирану. ИРИ закрыла свое воздушное пространство и в ответ выпустила по стране десятки ракет. Президент США Дональд Трамп тоже подтвердил начало военной операции США против Ирана, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Госдуме рассказали о вступающих в силу с 1 марта новых законах
- Пентагон: Атака США на Иран называется «Эпическая ярость»
- МО: ВС РФ освободили Нескучное и Горькое
- Дания собирается отказывать в убежище украинцам в возрасте 23‑60 лет
- СМИ: Бабкина взыскала с МЧС 50 тысяч рублей
- ЦАХАЛ: Иран запустил ракеты по Израилю
- Трамп подтвердил начало военной операции США против Ирана
- В Челябинской области произошел пожар в ТЦ
- Иран закрыл воздушное пространство
- В Боливии при попадании самолета ВВС с деньгами на шоссе погибли минимум 15 человек