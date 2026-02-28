Пентагон: Атака США на Иран называется «Эпическая ярость»

Отмечается, что пост штаб-квартиры Министерства обороны США в Сети был дополнен значком американского флага.

До этого телерадиокомпания «Kan» передавала, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал операцию против Ирана «Рыком льва».

Утром 28 февраля Израиль нанес «превентивный» удар по Ирану. ИРИ закрыла свое воздушное пространство и в ответ выпустила по стране десятки ракет. Президент США Дональд Трамп тоже подтвердил начало военной операции США против Ирана, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».