После ракетного обстрела ВСУ в Белгородской области наступил блэкаут
В связи с этим примерно 556 тысяч жителей региона также лишились отопления.
Ночью 9 января ВСУ ракетами атаковали Белгород и Белгородский округ. В результате этого более полумиллиона человек в регионе остались без света и воды. Известно, что повреждения получил объект инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших.
БЛЭКАУТ
В результате ночного обстрела ВСУ примерно 556 тысяч жителей Белгородской области остались без электричества и отопления, а еще около 200 тысяч — без воды и водоотведения. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что город погружен во тьму.
«На 06:00 у нас без электроэнергии 556 тысяч человек в шести муниципальных образованиях, без тепла почти такое же количество, в первую очередь это 1 тысяча 920 многоквартирных домов», - написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, в настоящий момент ведется подключение резервных мощностей. Губернатор добавил, что на местах находятся аварийные бригады. При этом точные сроки восстановления подачи ресурсов не называются.
«Более подробную и оперативную информацию постараюсь дать к 13 часам — проведу в 12 повторное заседание оперштаба, посмотрю, как исполняются те решения, которые примем в 7 часов утра», - пообещал Гладков.
АТАКА
Ночью пятницы примерно в 00:00 в Белгороде и в Белгородском округе была объявлена ракетная опасность, которая позже была отменена.
Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, однако был серьезно поврежден один из объектов инфраструктуры, пишет RT.
Telegram-канал «Mash» передавал, что около полуночи в городе включили сирену — объявили ракетную опасность, и примерно через 10 минут прогремел сильный взрыв. При этом, согласно информации Telegram-канала «Baza», в Белгороде был поврежден трансформатор и оборваны пять линий электропередачи.
Кроме этого, по данным Министерства обороны России, минувшей ночью силы ПВО ликвидировали пять беспилотников ВСУ над территорией страны. Уточняется, что два украинских дрона были сбиты над Брянской областью и по одному — над Белгородским, Ростовским и Орловским регионами, передает RT.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в регионе после атаки БПЛА ВСУ свыше 11 тысяч человек остались без электроэнергии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
