После ракетного обстрела ВСУ в Белгородской области наступил блэкаут

БЛЭКАУТ

В результате ночного обстрела ВСУ примерно 556 тысяч жителей Белгородской области остались без электричества и отопления, а еще около 200 тысяч — без воды и водоотведения. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что город погружен во тьму.

«На 06:00 у нас без электроэнергии 556 тысяч человек в шести муниципальных образованиях, без тепла почти такое же количество, в первую очередь это 1 тысяча 920 многоквартирных домов», - написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.