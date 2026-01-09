Минобороны: ВС РФ ударили «Орешником» по критическим объектам Украины
Минобороны России заявило об ударе высокоточным оружием большой дальности, включая подвижный грунтовый ракетный комплекс «Орешник», по украинским критически важным объектам. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Ранее СМИ сообщили о взрывах в украинских Киеве и Львове. Власти Львовской области рассказали о повреждении объекта критической инфраструктуры, пишет RT.
«Вооруженными Силами... нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе... ракетным комплексом средней дальности «Орешник», а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины», - отметили в Минобороны.
Атака стала ответом на террористическое нападение Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря.
Минобороны подчеркнуло, что в результате удара были поражены объекты производства БПЛА, использовавшихся в ходе террористической атаки, и обеспечивающая работу украинского военно-промышленного комплекса энергетическая инфраструктура.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Турпоток из России во Вьетнам в 2025 году вырос в три раза
- Минобороны: ВС РФ ударили «Орешником» по критическим объектам Украины
- Трамп считает, что Путин хочет заключить сделку по Украине
- После ракетного обстрела ВСУ в Белгородской области наступил блэкаут
- В Орле объект инфраструктуры поврежден из-за атаки ВСУ
- Умерла самая титулованная советская баскетболистка Ульяна Семенова
- Россия увеличила квоты для студентов из КНДР
- Над регионами РФ за ночь сбили пять украинских беспилотников
- В Белгородской области остались без света 556 тысяч человек
- В России в диспансеризацию добавили скрининги на гепатиты и ВПЧ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru