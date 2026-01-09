Минобороны: ВС РФ ударили «Орешником» по критическим объектам Украины

Ранее СМИ сообщили о взрывах в украинских Киеве и Львове. Власти Львовской области рассказали о повреждении объекта критической инфраструктуры, пишет RT.

«Вооруженными Силами... нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе... ракетным комплексом средней дальности «Орешник», а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины», - отметили в Минобороны.

Атака стала ответом на террористическое нападение Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря.

Минобороны подчеркнуло, что в результате удара были поражены объекты производства БПЛА, использовавшихся в ходе террористической атаки, и обеспечивающая работу украинского военно-промышленного комплекса энергетическая инфраструктура.

