В Белом доме выставили карту Украины с зонами контроля ВС РФ
Карта Украины была поставлена в Овальном кабинете Белого дома во время закрытой встречи украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, сообщает BBC.
С востока карта закрашена красным цветом, который обозначает территорию под контролем военных России, это около 20% страны, утверждает телеканал.
Карта могла быть представлена американским лидером с целью подтолкнуть Зеленского к территориальному компромиссу в обмен на мирное соглашение.
Зеленский заявил, что хочет вынести вопрос территорий на встречу с Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
