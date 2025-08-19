В Белом доме выставили карту Украины с зонами контроля ВС РФ

Карта Украины была поставлена в Овальном кабинете Белого дома во время закрытой встречи украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, сообщает BBC.

СМИ: Трамп надеется провести встречу Путина и Зеленского до конца августа

С востока карта закрашена красным цветом, который обозначает территорию под контролем военных России, это около 20% страны, утверждает телеканал.

Карта могла быть представлена американским лидером с целью подтолкнуть Зеленского к территориальному компромиссу в обмен на мирное соглашение.

Зеленский заявил, что хочет вынести вопрос территорий на встречу с Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

