СМИ: Рухнула выдача ипотеки на постройку жилья
В России в июне рухнула выдача ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), сообщают «Известия».
Оформлено всего 12 тыс. кредитов, что в пять раз меньше прошлогоднего уровня — около 60 тыс. жилищных займов. Объемы кредитования снизились более чем втрое, до 47 млрд рублей. Таковы данные Банка России.
В кредитных учреждениях говорят, что основным фактором поддержки остается семейная ипотека. Специалисты связывают сокращение с изменением условий государственной поддержки рынка жилья.
С 1 марта текущего года для сделок по ИЖС начали применять эскроу-счета, что также повлияло на рынок. У нововведения есть минусы: заемщики больше не могут напрямую распоряжаться кредитными средствами и строить дома своими силами, а обязаны работать через аккредитованных застройщиков.
Мошенники в сфере ИЖС обманули россиян на 30 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
