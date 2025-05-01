Миронов заявил, что Трамп потеряет интерес к Украине после сделки по ресурсам

После сделки по редкоземельным металлам президент США Дональд Трамп потеряет интерес к ситуации на Украине. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов.

«США получат больше»: Вашингтон и Киев подписали соглашение о природных ресурсах

По его мнению, после этого политика 47-го главы Белого дома в отношении России будет мало чем отличаться от позиции его предшественника Джо Байдена.

«Не случайно Вашингтон тут же согласовал новый военный пакет для Киева», - заключил политик.

Ранее США и Украина подписали соглашение по сделке о природных ресурсах, котораяпредоставит американской стороне доступ к новым инвестиционным проектам по разработке украинских природных ресурсов, сообщает RT.

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ФОТО: t.me/mironovonline
ТЕГИ:УкраинаДональд ТрампСправедливая РоссияСергей Миронов

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