Миронов заявил, что Трамп потеряет интерес к Украине после сделки по ресурсам
После сделки по редкоземельным металлам президент США Дональд Трамп потеряет интерес к ситуации на Украине. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов.
По его мнению, после этого политика 47-го главы Белого дома в отношении России будет мало чем отличаться от позиции его предшественника Джо Байдена.
«Не случайно Вашингтон тут же согласовал новый военный пакет для Киева», - заключил политик.
Ранее США и Украина подписали соглашение по сделке о природных ресурсах, котораяпредоставит американской стороне доступ к новым инвестиционным проектам по разработке украинских природных ресурсов, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru