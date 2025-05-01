Миронов заявил, что Трамп потеряет интерес к Украине после сделки по ресурсам

По его мнению, после этого политика 47-го главы Белого дома в отношении России будет мало чем отличаться от позиции его предшественника Джо Байдена.

«Не случайно Вашингтон тут же согласовал новый военный пакет для Киева», - заключил политик.

Ранее США и Украина подписали соглашение по сделке о природных ресурсах, котораяпредоставит американской стороне доступ к новым инвестиционным проектам по разработке украинских природных ресурсов, сообщает RT.