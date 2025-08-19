Карчаа: Украина хочет вывести Путина из себя попыткой подрыва Крымского моста

Попыткой совершить теракт на Крымском мосту в период проведения мирных переговоров Киев пытается вывести президента России Владимира Путина из себя, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление советника главы Республики Крым Рената Карчаа.

Шаман и Лепс устроили концерт в пробке на Крымском мосту

По его словам, На это Украину толкают западные страны, среди которых Великобритания, ФРГ и Франция. Карчаа отметил, что Киев хочет сорвать мирные переговоры, чтобы впоследствии обвинить Москвы в бескомпромиссности и недоговороспособности. Это может стать поводом для усиления санкционного давления на Россию со стороны США.

Ранее ФСБ сорвала попытку Киева совершить теракт на Крымском мосту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
