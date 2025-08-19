Карчаа: Украина хочет вывести Путина из себя попыткой подрыва Крымского моста
Попыткой совершить теракт на Крымском мосту в период проведения мирных переговоров Киев пытается вывести президента России Владимира Путина из себя, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление советника главы Республики Крым Рената Карчаа.
По его словам, На это Украину толкают западные страны, среди которых Великобритания, ФРГ и Франция. Карчаа отметил, что Киев хочет сорвать мирные переговоры, чтобы впоследствии обвинить Москвы в бескомпромиссности и недоговороспособности. Это может стать поводом для усиления санкционного давления на Россию со стороны США.
Ранее ФСБ сорвала попытку Киева совершить теракт на Крымском мосту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
