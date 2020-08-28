Россия пообещала Лукашенко помощь. В Минске новые задержания
Заявление президента России о готовности передачи Белоруссии «специального резерва» из правоохранителей воодушевило руководство республики, которое приступило к очередным мерам по разгону мирных демонстраций на улицах столицы.
Президент России Владимир Путин выразил готовность оказать силовую помощь белорусскому лидеру Александру Лукашенко, если ситуация в Белоруссии выйдет из-под контроля. Путин заявил, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв из российских правоохранителей. Однако пока необходимости для их применения в Белоруссии нет, подчеркнул российский президент.
Вслед за этим глава МИД РФ Сергей Лавров во время обсуждения по телефону с белорусским коллегой Владимиром Макеем ситуации в республике пообещал неизменную союзническую «поддержку братского народа». Пресс-служба российского внешнеполитического ведомства сообщила, что министры высказались за нормализацию обстановки «через национальный диалог при соблюдении норм Конституции и уважении правопорядка в республике».
Резко против введения российского спецназа в республику высказался первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич. Он заявил в эфире НСН, что договоры о Союзном государстве и ОДКБ не могут служить основанием для подавления протестов российскими силовиками.
«Формально можно, конечно, найти юридически обоснованное решение, а именно ОДКБ. Но здесь нет оснований для применения к нашей «банде», которая калечит и убивает. Потому что уже есть смертельные исходы. Зачем формировать резерв для подавления нормального народного волнения? Для подавления людей, которые не применяют насилие, которые противостоят тупому человеку, который не понимает, что он всем надоел. Диктатор Лукашенко проваливается здесь полностью. Потому что нет проблемы насильственного противостояния власти. Есть проблема прекращения супермассированных фальсификаций», - сказал Шушкевич.
Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН признал, что для использования российских силовиков в Белоруссии есть правовая база.
«В рамках Союзного государства и ОДКБ мы можем запросить помощь у союзника не только в случае открытой прямой угрозы, но и в случае внутренней дестабилизации страны. То, что сейчас происходит в Белоруссии, подпадает под так называемую "гибридную угрозу", то есть под видом внутренней дестабилизации во внутренние дела Белоруссии активно вмешиваются сопредельные государства. Эта ситуация подпадает под то, что описано в договоре», - сказал Дзермант.
Надежду на то, что до применения российского резерва для Белоруссии дело все же не дойдет, в эфире НСН высказал президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров. «У меня глубокое убеждение, что до «украинского майдана» не дойдет, и Лукашенко справится своими внутренними возможностями. Во времена Советского Союза Украина и Белоруссия были самыми близкими нам республиками. Хотелось бы, чтобы украинское русофобское настроение не перебросилось на Белоруссию», - добавил он.
Тем временем интервью Владимира Путина, в котором он впервые не только лично прокомментировал ситуацию, но и разъяснил, как собираются действовать российские власти, совпало с началом нового силового противостояния в стране.
После двухнедельной паузы после жестоких разгонов, столкновений и массовых задержаний тысяч человек власти Белоруссии снова применили спецтехнику и ОМОН. Мирная акция на площади Независимости закончилась задержанием десятков человек.
Около 20 белорусских и российских репортеров, собиравшихся освещать события накануне вечером, были задержаны и доставлены в РУВД еще до начала акции. Вскоре после задержаний в МВД объявили, что журналисты будут отпущены после проверки документов.
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