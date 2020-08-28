Россия пообещала Лукашенко помощь. В Минске новые задержания

«Формально можно, конечно, найти юридически обоснованное решение, а именно ОДКБ. Но здесь нет оснований для применения к нашей «банде», которая калечит и убивает. Потому что уже есть смертельные исходы. Зачем формировать резерв для подавления нормального народного волнения? Для подавления людей, которые не применяют насилие, которые противостоят тупому человеку, который не понимает, что он всем надоел. Диктатор Лукашенко проваливается здесь полностью. Потому что нет проблемы насильственного противостояния власти. Есть проблема прекращения супермассированных фальсификаций», - сказал Шушкевич.

Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН признал, что для использования российских силовиков в Белоруссии есть правовая база.

«В рамках Союзного государства и ОДКБ мы можем запросить помощь у союзника не только в случае открытой прямой угрозы, но и в случае внутренней дестабилизации страны. То, что сейчас происходит в Белоруссии, подпадает под так называемую "гибридную угрозу", то есть под видом внутренней дестабилизации во внутренние дела Белоруссии активно вмешиваются сопредельные государства. Эта ситуация подпадает под то, что описано в договоре», - сказал Дзермант.

Надежду на то, что до применения российского резерва для Белоруссии дело все же не дойдет, в эфире НСН высказал президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров. «У меня глубокое убеждение, что до «украинского майдана» не дойдет, и Лукашенко справится своими внутренними возможностями. Во времена Советского Союза Украина и Белоруссия были самыми близкими нам республиками. Хотелось бы, чтобы украинское русофобское настроение не перебросилось на Белоруссию», - добавил он.