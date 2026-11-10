В неадекватном состоянии и шатался: Тюменцы требуют вернуть деньги за концерт Киркорова

По словам зрителей, певец вышел на сцену в неадекватном состоянии, шатался и едва держался на ногах. Это произошло 9 ноября. Киркорова выводили под руки, он засыпал на ходу. Певец объяснил своё состояние температурой под 40 градусов и пожаловался на здоровье. «Сегодня мне пришлось выйти на сцену с высокой температурой. […] Я прекрасно понимаю, что сегодня не всё было так, как я привык и как вы заслуживаете. Если я не смог подарить кому-то те эмоции, за которыми вы пришли — простите меня», - заявил исполнитель.

На концерт приехали фанаты из разных городов Сибири — Новосибирска, Красноярска и Омска. Билеты в первые ряды стоили 24 тыс. рублей, на дальние места — 8–10 тысяч.

Зрители объединяются в группы и массово требуют вернуть деньги, чтобы добиться компенсации.

Ранее ярославские десантники попросили отменить концерт Киркорова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

