В неадекватном состоянии и шатался: Тюменцы требуют вернуть деньги за концерт Киркорова
Жители Тюмени требуют вернуть деньги за концерт артиста Филиппа Киркорова, сообщает Telegram-канал Mash.
По словам зрителей, певец вышел на сцену в неадекватном состоянии, шатался и едва держался на ногах. Это произошло 9 ноября. Киркорова выводили под руки, он засыпал на ходу. Певец объяснил своё состояние температурой под 40 градусов и пожаловался на здоровье. «Сегодня мне пришлось выйти на сцену с высокой температурой. […] Я прекрасно понимаю, что сегодня не всё было так, как я привык и как вы заслуживаете. Если я не смог подарить кому-то те эмоции, за которыми вы пришли — простите меня», - заявил исполнитель.
На концерт приехали фанаты из разных городов Сибири — Новосибирска, Красноярска и Омска. Билеты в первые ряды стоили 24 тыс. рублей, на дальние места — 8–10 тысяч.
Зрители объединяются в группы и массово требуют вернуть деньги, чтобы добиться компенсации.
Ранее ярославские десантники попросили отменить концерт Киркорова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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