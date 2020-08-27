В Минске задержаны журналисты из России

В Минске правоохранительные органы задержали 13 российских журналистов, которые освещали акцию протеста.

Репортеры доставлены в отделение милиции для «проверки документов», сообщили в минском ГУВД.

Белорусский политолог: жители страны поддержали бы ввод российских силовиков

Массовые протесты в Белоруссии проходят с 9 августа, они начались после выборов президента.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин заявил, что задержание более 30 россиян в Белоруссии было провокацией украинских и американских спецслужб, пишет "Свободная пресса".


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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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