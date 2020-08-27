В Минске задержаны журналисты из России
27 августа 202018:46
В Минске правоохранительные органы задержали 13 российских журналистов, которые освещали акцию протеста.
Репортеры доставлены в отделение милиции для «проверки документов», сообщили в минском ГУВД.
Массовые протесты в Белоруссии проходят с 9 августа, они начались после выборов президента.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин заявил, что задержание более 30 россиян в Белоруссии было провокацией украинских и американских спецслужб, пишет "Свободная пресса".
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27 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru