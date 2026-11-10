Мендель: Зеленский нашел «виноватого» в проблемах Украины в лице Маска

Украинский лидер Владимир Зеленский обвиняет американского миллиардера Илона Маска в проблемах Украины, а также и в своих неудачах, заявила в Telegram бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

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По ее словам, бизнесмен из США стал «очередным именем в длинном списке тех, кого Зеленский делает виновными в собственных неудачах». Президент Украины делает это лично и через подконтрольные ему медиа. Мендель указала, что Маск с 2022 года оказывал Киеву активную помощь, но сейчас украинские пропагандисты демонизируют его в глазах жителей страны.

Пресс-секретарь отметила, что американский предприниматель «не позволил Зеленскому использовать себя в собственных политических интересах, как это делают некоторые европейские лидеры».

Ранее Мендель заявила, что Украину ждет капитуляция, если Киев продолжит конфликт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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