По ее словам, бизнесмен из США стал «очередным именем в длинном списке тех, кого Зеленский делает виновными в собственных неудачах». Президент Украины делает это лично и через подконтрольные ему медиа. Мендель указала, что Маск с 2022 года оказывал Киеву активную помощь, но сейчас украинские пропагандисты демонизируют его в глазах жителей страны.

Пресс-секретарь отметила, что американский предприниматель «не позволил Зеленскому использовать себя в собственных политических интересах, как это делают некоторые европейские лидеры».

Ранее Мендель заявила, что Украину ждет капитуляция, если Киев продолжит конфликт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

