Мендель: Зеленский нашел «виноватого» в проблемах Украины в лице Маска
Украинский лидер Владимир Зеленский обвиняет американского миллиардера Илона Маска в проблемах Украины, а также и в своих неудачах, заявила в Telegram бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
По ее словам, бизнесмен из США стал «очередным именем в длинном списке тех, кого Зеленский делает виновными в собственных неудачах». Президент Украины делает это лично и через подконтрольные ему медиа. Мендель указала, что Маск с 2022 года оказывал Киеву активную помощь, но сейчас украинские пропагандисты демонизируют его в глазах жителей страны.
Пресс-секретарь отметила, что американский предприниматель «не позволил Зеленскому использовать себя в собственных политических интересах, как это делают некоторые европейские лидеры».
Ранее Мендель заявила, что Украину ждет капитуляция, если Киев продолжит конфликт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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