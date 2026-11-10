Лавров: Запад развязал войну против РФ из-за геополитической конкуренции
Западные страны развязали войну против Москвы, чтобы подавить геополитического конкурента, сообщил «Коммерсанту» глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, на Западе в штыки воспринимается объективный процесс формирования многополярного миропорядка. Министр указал, что вслед за «горячими» войнами развязываются торговые для подавления геополитических конкурентов. Таким образом, экономика все чаще становится ареной противостояния.
«Именно в этом причина организованной Западом войны против России руками киевского режима, незаконно приведенного к власти в результате госпереворота в 2014 году», — подчеркнул дипломат.
Лавров отметил, что в идеале мировая экономика и международная безопасность должны дополнять друг друга, создавая основу для мирного сосуществования.
Ранее Лавров заявил, что протесты в Париже и других европейских столицах показывают, насколько Европа на самом деле является «цветущим садом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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