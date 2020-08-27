Стоит ли «батька» российской помощи? У белорусов свое мнение

Заявление о формировании резерва из сотрудников силовых структур на случай возможной помощи Белоруссии, прозвучавшее в интервью президента России Владимира Путина в четверг, наделало много шума, в том числе и за пределами Союзного государства. Оставим в стороне реакцию западных стран и обратимся к реакции на это заявление внутри самой Белоруссии.

Так, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова заявила, что не рассматривает заявление Путина как угрозу. Тем не менее, ее голос оказался в меньшинстве даже в самом Координационном совете, который выпустил заявление, где назвал недопустимым формирование в России подразделений для использования на территории Белоруссии. «Высказываем сожаление, что по запросу действующего президента, который должен выступать гарантом Конституции, в Российской Федерации сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов для их использования на территории Беларуси. Ранее действующим президентом неоднократно заявлялось о недопустимости внешнего вмешательства в дела Беларуси», - напомнили авторы документа.

Надежду на то, что до применения российского резерва для Белоруссии дело все же не дойдет, высказал в эфире НСН президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров. «У меня глубокое убеждение, что до «украинского майдана» не дойдет, и Лукашенко справится своими внутренними возможностями. Во времена Советского Союза Украина и Белоруссия были самыми близкими нам республиками. Хотелось бы, чтобы украинское русофобское настроение не перебросилось на Белоруссию», - добавил собеседник агентства.

Вот в этой ремарке и кроется ответ на вопрос, какие чувства у жителей Белоруссии вызовет возможное введение российских силовиков для подавления протестов. Крайне негативные, на что указал в эфире НСН и первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич. Он был чрезвычайно эмоционален, применив даже термин «каратели», а потому приведем лишь некоторые выдержки из его интервью. «Большей мерзости по отношению к Белоруссии» быть не может, - сказал Шушкевич. По его мнению, речь идет о подавлении «людей, которые не применяют насилие, которые противостоят человеку, который не понимает, что он всем надоел. Нет проблемы насильственного противостояния власти. Есть проблема прекращения супермассированных фальсификаций», - считает Шушкевич.

А есть еще и такой аспект, как приказ о подавлении беспорядков в Белоруссии будет воспринят его гипотетическими российскими исполнителями. Разумеется, в составе силовых структур любой страны есть «спецконтингент», которому все равно, кого с ног валить. Но для человека разумного Белоруссия – не Сирия, а ее жители – не боевики террористического квазигосударства, а почти что родственники. Как с этим-то быть?

