Ветеран «Альфы» рассказал, каких силовиков могут направить в Белоруссию

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости.

«Александр Григорьевич (Лукашенко - прим. НСН) попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля», - сказал Путин в интервью на телеканале «Россия 1».

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров в эфире НСН выразил надежду, что обстановка в Белоруссии не дойдет до «украинского майдана».