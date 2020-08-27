Ветеран «Альфы» рассказал, каких силовиков могут направить в Белоруссию
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров в эфире НСН прокомментировал заявление президента о создании спецрезерва для Белоруссии.
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости.
«Александр Григорьевич (Лукашенко - прим. НСН) попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля», - сказал Путин в интервью на телеканале «Россия 1».
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров в эфире НСН выразил надежду, что обстановка в Белоруссии не дойдет до «украинского майдана».
«Если резерв создан, то я думаю, туда войдут специалисты по предотвращению мятежных ситуаций, бунтов и нападений на правоохранительные органы. Такие специалисты в России, конечно, есть. На сегодняшний момент мы обладаем значительным количеством тех людей, офицеров спецназа, которые все эти точки проходили. Но у меня глубокое убеждение, что до «украинского майдана» не дойдет, и Лукашенко справится своими внутренними возможностями. Во времена Советского Союза Украина и Белоруссия были самыми близкими нам республиками. Хотелось бы, чтобы украинское русофобское настроение не перебросилось на Белоруссию. Белорусы – наши прекрасные братья, они, наверное, понимают, что взгляд на Запад никаких преимуществ им не даст», - добавил он.
Ранее Путин заявил, что задержание более 30 россиян в Белоруссии было провокацией украинских и американских спецслужб. При этом власти республики называли их «боевиками» российской ЧВК «Вагнер», целью которых якобы была дестабилизация обстановки в стране перед президентскими выборами.
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