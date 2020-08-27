Милиция отпускает задержанных в Минске журналистов

Белорусская милиция начала отпускать задержанных сегодня в центре Минска журналистов. В частности, корреспонденты ТАСС Юрий Шамшур и Наталия Федосенко сообщили, что они выпущены из Октябрьского РУВД.

Ранее стало известно о задержании целой группы журналистов на площади Свободы, которые собирались освещать акции протеста в белорусской столице. Среди них, трое сотрудников ТАСС, один корреспондент РИА Новости, представители агентств Reuters, Associated Press, а также «Радио Свобода».

Как сообщил фотокорреспондент ТАСС Сергей Бобылев, в качестве причины задержания белорусские силовики назвали «проверку документов». В МВД Белоруссии заявили, что все представители СИМИ, у которых есть аккредитация, будут отпущены.

