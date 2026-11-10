Набиуллина: Значительную часть замороженных активов вернули инвесторам
Значительную часть замороженных активов вернули инвесторам, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной.
По ее словам, тема возвращения заблокированных средств остается во внимании регулятора. «Значительную часть замороженных активов нам удалось теми или иными способами через замещающие облигации (...) вернуть нашим инвесторам», — заявила глава ЦБ РФ.
Отмечается, что Банк России продолжит работу по возвращению заблокированных активов отечественным инвесторам.
Ранее Euroclear предупредил о риске потери €16 миллиардов клиентских активов в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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