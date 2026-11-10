Набиуллина: Значительную часть замороженных активов вернули инвесторам

Значительную часть замороженных активов вернули инвесторам, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной.

В Euroclear заявили о готовности судиться из-за российских активов с Евросоюзом

По ее словам, тема возвращения заблокированных средств остается во внимании регулятора. «Значительную часть замороженных активов нам удалось теми или иными способами через замещающие облигации (...) вернуть нашим инвесторам», — заявила глава ЦБ РФ.

Отмечается, что Банк России продолжит работу по возвращению заблокированных активов отечественным инвесторам.

Ранее Euroclear предупредил о риске потери €16 миллиардов клиентских активов в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ИнвесторыЦентробанкЭльвира Набиуллина

Горячие новости

Все новости

партнеры