Шушкевич: Российских силовиков могут ввести в Белоруссию «через» ОДКБ

Первый глава постсоветской Белоруссии в эфире НСН Станислав Шушкевич рассказал, как воспримут в Белоруссии возможное введение российских силовиков для подавления протестов.



Президент России Владимир Путин заявил о готовности оказать помощь Александру Лукашенко в рамках Союзного государства и ОДКБ, если ситуация в Белоруссии выйдет из-под контроля.

В интервью телеканалу «Россия 24» Путин заявил, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв из российских правоохранителей. Однако пока необходимости для их применения в Белоруссии нет, добавил он.

Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН заявил, что договоры о Союзном государстве и ОДКБ не могут служить основанием для подавления протестов российскими силовиками.

Путин назвал условия применения российских сил в Белоруссии

«Формально можно, конечно, найти юридически обоснованное решение, а именно ОДКБ. Но здесь нет оснований для применения к нашей «банде», которая калечит и убивает. Потому что уже есть смертельные исходы», - заявил НСН Шушкевич.

«Зачем формировать резерв для подавления нормального народного волнения, для подавления людей, которые не применяют насилие, которые противостоят тупому человеку, который не понимает, что он всем надоел. Диктатор Лукашенко проваливается здесь полностью. Потому что нет проблемы насильственного противостояния власти. Есть проблема прекращения супермассированных фальсификаций», - сказал Шушкевич.

Ранее руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов на пресс-конференции НСН заявил, что Лукашенко придется опираться на насилие против своего народа, чтобы противостоять протесту.

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ФОТО: РИА Новости/Юрий Абрамочкин
ТЕГИ:БелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинСиловики
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