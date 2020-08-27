Шушкевич: Российских силовиков могут ввести в Белоруссию «через» ОДКБ

«Формально можно, конечно, найти юридически обоснованное решение, а именно ОДКБ. Но здесь нет оснований для применения к нашей «банде», которая калечит и убивает. Потому что уже есть смертельные исходы», - заявил НСН Шушкевич.

«Зачем формировать резерв для подавления нормального народного волнения, для подавления людей, которые не применяют насилие, которые противостоят тупому человеку, который не понимает, что он всем надоел. Диктатор Лукашенко проваливается здесь полностью. Потому что нет проблемы насильственного противостояния власти. Есть проблема прекращения супермассированных фальсификаций», - сказал Шушкевич.

Ранее руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов на пресс-конференции НСН заявил, что Лукашенко придется опираться на насилие против своего народа, чтобы противостоять протесту.

