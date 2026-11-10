Трамп: К России проявили неуважение на встрече Путина и Зеленского
Американский лидер Дональд Трамп заявил телеканалу CBS News, что Украина проявила «огромное неуважение» к России во время первой встречи российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Президент США не уточнил, о каких именно переговорах идет речь, и какие действия он считает неуважительными. Трамп также сообщил о подготовке «очень важной встречи», запланированной на 14-17 ноября, однако не раскрыл состав ее участников.
Владимир Путин и Владимир Зеленский единственный раз виделись на саммите в «нормандском формате» в Париже в 2019 году. Они общались более часа в составе делегаций, а после — один на один около 10 минут.
В начале ноября Зеленский отказался от телефонных переговоров с РФ и поездки в Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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