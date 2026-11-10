10 объектов недвижимости семьи Блиновской перешли государству

Среди них — дом и земельный участок в Подмосковье. Всего государство получило две квартиры в Москве, кладовые помещения и парковочные места, двухэтажный дом площадью около 1,2 тыс. кв. м и участок земли в 3,5 га. Они расположены в дачном поселке «Миллениум парк» под Истрой.

Кадастровая стоимость дома - около 45 млн рублей, земельного участка — более 33 млн рублей. Согласно приговору, государству предстоит передать еще около 30 объектов недвижимости семьи Блиновских.

Ранее суд отклонил жалобу Блиновской на отказ в отсрочке наказания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

