10 объектов недвижимости семьи Блиновской перешли государству

В собственность государства перешли 10 объектов элитной недвижимости блогера Елены Блиновской и ее супруга Алексея, сообщает ТАСС.

Отец Блиновской заявил, что ещё ни разу не виделся с ней полноценно

Среди них — дом и земельный участок в Подмосковье. Всего государство получило две квартиры в Москве, кладовые помещения и парковочные места, двухэтажный дом площадью около 1,2 тыс. кв. м и участок земли в 3,5 га. Они расположены в дачном поселке «Миллениум парк» под Истрой.

Кадастровая стоимость дома - около 45 млн рублей, земельного участка — более 33 млн рублей. Согласно приговору, государству предстоит передать еще около 30 объектов недвижимости семьи Блиновских.

Ранее суд отклонил жалобу Блиновской на отказ в отсрочке наказания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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