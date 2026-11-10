Путин пообещал разобраться с низкими ценами на зерно в регионах

Об этом было заявлено на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, по словам которого, уборочная кампания в регионе была успешной, урожай зерна в Татарстане достиг 4 млн тонн. Однако сохраняются сложности с продажей продукции из-за ограничений в логистике. Это ведет к снижению цен на зерно.

«С этим будем разбираться вместе», — отреагировал Путин.

Ранее в МИД РФ заявили, что ведется обсуждение безопасность поставок зерна через Черное море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

