Путин пообещал разобраться с низкими ценами на зерно в регионах
Российский президент Владимир Путин заявил, что федеральные власти совместно с региональными займутся решением проблемы низких закупочных цен на зерно, сообщает сайт Кремля.
Об этом было заявлено на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, по словам которого, уборочная кампания в регионе была успешной, урожай зерна в Татарстане достиг 4 млн тонн. Однако сохраняются сложности с продажей продукции из-за ограничений в логистике. Это ведет к снижению цен на зерно.
«С этим будем разбираться вместе», — отреагировал Путин.
Ранее в МИД РФ заявили, что ведется обсуждение безопасность поставок зерна через Черное море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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