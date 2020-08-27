Экономист: Режим Лукашенко будет хуже диктатуры

Режиму Лукашенко придется опираться на насилие против своего народа, чтобы противостоять протесту. Об этом на пресс-конференции НСН «Батька взялся за оружие. Что ждет экономику Белоруссии?» рассказал руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Лукашенко потерял национальную идею, идею национального суверенитета. И чтобы победить, ему нужно разрушить идею суверенитета, выбрать идею развития и присоединения к России. А у него в голове эта идея все еще есть, он себя видит сувереном. Это видно по тому, как он поздравил Зеленского с Днем независимости Украины. Так что в общественном мнении Лукашенко уже проиграл, большинство настроено против него. В этом Тихановская права, когда говорит, что протестующих большинство. Поэтому Лукашенко придется опираться на насилие. Это будет хуже, чем диктатура. У Лукашенко сейчас остались только силовики. Но только на насилии удержаться невозможно. В истории охрана неоднократно убивала правителей, когда оставалась их единственной опорой», - объяснил Колташов.

Ранее экономист Михаил Делягин на пресс-конференции НСН заявил, что режим Александра Лукашенко в Белоруссии обречен, потому что он не способен предъявить белорусам образ будущего.

