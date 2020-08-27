Белорусский политолог: жители страны поддержали бы ввод российских силовиков

Президент России Владимир Путин выразил готовность оказать помощь белорусскому лидеру Александру Лукашенко в рамках Союзного государства и ОДКБ , если ситуация в Белоруссии выйдет из-под контроля. Путин заявил, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв из российских правоохранителей. Однако пока необходимости для их применения в Белоруссии нет, подчеркнул российский президент.

Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН указал, что для использования российских силовиков в Белоруссии есть правовая база.

«В рамках Союзного государства и ОДКБ мы можем запросить помощь у союзника не только в случае открытой прямой угрозы, но и в случае внутренней дестабилизации страны. То, что сейчас происходит в Белоруссии, подпадает под так называемую «гибридную угрозу», то есть под видом внутренней дестабилизации во внутренние дела Белоруссии активно вмешиваются сопредельные государства. Эта ситуация подпадает под то, что описано в договоре», - сказал Дзермант.