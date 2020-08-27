Белорусский политолог: жители страны поддержали бы ввод российских силовиков
Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН указал, что для использования российских силовиков в Белоруссии есть вся необходимая правовая база.
Президент России Владимир Путин выразил готовность оказать помощь белорусскому лидеру Александру Лукашенко в рамках Союзного государства и ОДКБ , если ситуация в Белоруссии выйдет из-под контроля. Путин заявил, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв из российских правоохранителей. Однако пока необходимости для их применения в Белоруссии нет, подчеркнул российский президент.
Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН указал, что для использования российских силовиков в Белоруссии есть правовая база.
«В рамках Союзного государства и ОДКБ мы можем запросить помощь у союзника не только в случае открытой прямой угрозы, но и в случае внутренней дестабилизации страны. То, что сейчас происходит в Белоруссии, подпадает под так называемую «гибридную угрозу», то есть под видом внутренней дестабилизации во внутренние дела Белоруссии активно вмешиваются сопредельные государства. Эта ситуация подпадает под то, что описано в договоре», - сказал Дзермант.
Он рассказал, как белорусское население могло бы отреагировать на появление российских силовиков.
«Учитывая, что в Белоруссии в основном к России хорошее отношение и что они прибыли бы для наведения порядка в случае серьезной дестабилизации, для помощи белорусским силовикам, их товарищам, я думаю, что большинство белорусов их появление бы поддержало. Речь идет именно о союзнической помощи. И с юридической, и с этической точки зрения все было бы достаточно прозрачно, понятно и четко», - убежден политолог.
Ранее первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН рассказал, как, по его мнению, воспримут в Белоруссии возможное введение российских силовиков для подавления протестов.
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