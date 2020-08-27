Лавров пообещал главе МИД Белоруссии «поддержку братского народа»
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с белорусским коллегой Владимиром Макеем ситуацию в республике. Как сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, министры подчеркнули необходимость скорейшей нормализации обстановки «через национальный диалог при соблюдении норм Конституции и уважении правопорядка в республике».
Дипломаты обсудили недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитические процессы, а также попыток дестабилизации обстановки в республике, передает RT.
Лавров пообещал неизменную союзническую поддержку братского народа.
Ранее президент РФ Владимир Путин высказался по поводу ситуации в Белоруссии. По его словам, в случае наступления критической ситуации в Белоруссии, в России сформирован резерв из силовиков для помощи союзному государству, передает Ura.ru. Однако, в настоящее время, по словам российского лидера, нет необходимости во введении российских военных.
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