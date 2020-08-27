Лавров пообещал главе МИД Белоруссии «поддержку братского народа»

Дипломаты обсудили недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитические процессы, а также попыток дестабилизации обстановки в республике, передает RT.

Лавров пообещал неизменную союзническую поддержку братского народа.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался по поводу ситуации в Белоруссии. По его словам, в случае наступления критической ситуации в Белоруссии, в России сформирован резерв из силовиков для помощи союзному государству, передает Ura.ru. Однако, в настоящее время, по словам российского лидера, нет необходимости во введении российских военных.

