Госдума хочет штрафовать за дискредитацию традиционных ценностей в кино

Соответствующий проект закона рекомендовал принять в первом чтении Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству. За первое нарушение предложено установить штраф до 10 тыс. рублей для физлиц, до 100 тыс. рублей – для должностных лиц и до 700 тыс. рублей – для юрлиц. Повторное нарушение будет наказываться строже.

За контент, размещенный до 1 марта 2026 года, штрафовать не будут. Владельцы сервисов не будут будут выплачивать штрафы, если Роскомнадзор выдал прокатное удостоверение на фильм или сериал, а также в том случае, если контент будет удален по требованию ведомства в течение суток.

Ранее стало известно, что в детских садах будут прививать традиционные ценности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

