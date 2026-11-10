Госдума хочет штрафовать за дискредитацию традиционных ценностей в кино
Онлайн-кинотеатры и социальные сети хотят привлекать к ответственности за распространение фильмов, в которых дискредитируются традиционные ценности, сообщает ТАСС.
Соответствующий проект закона рекомендовал принять в первом чтении Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству. За первое нарушение предложено установить штраф до 10 тыс. рублей для физлиц, до 100 тыс. рублей – для должностных лиц и до 700 тыс. рублей – для юрлиц. Повторное нарушение будет наказываться строже.
За контент, размещенный до 1 марта 2026 года, штрафовать не будут. Владельцы сервисов не будут будут выплачивать штрафы, если Роскомнадзор выдал прокатное удостоверение на фильм или сериал, а также в том случае, если контент будет удален по требованию ведомства в течение суток.
Ранее стало известно, что в детских садах будут прививать традиционные ценности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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