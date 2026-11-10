Это произошло при общении с протестующими у тайной тюрьмы, которую нашли под Киевом. «Присутствующие представители правоохранительных органов и сам Буданов, судя по кадрам, забыли о своей наносной украиноязычности», — заявил российский дипломат.

Небензя считает, что украинские чиновники пытались успокоить возмущенных тайной тюрьмой местных жителей на русском языке, который исторически широко распространен среди населения Киева и сегодня подвергается ограничениям на Украине.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на видео о протестах в селе под Киевом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

