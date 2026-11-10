Небензя напомнил Буданову переход на русский язык
Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) лицемерно заговорил на русском языке, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя России при ООН Василия Небензи.
Это произошло при общении с протестующими у тайной тюрьмы, которую нашли под Киевом. «Присутствующие представители правоохранительных органов и сам Буданов, судя по кадрам, забыли о своей наносной украиноязычности», — заявил российский дипломат.
Небензя считает, что украинские чиновники пытались успокоить возмущенных тайной тюрьмой местных жителей на русском языке, который исторически широко распространен среди населения Киева и сегодня подвергается ограничениям на Украине.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на видео о протестах в селе под Киевом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Фетисов считает беспределом выпад главы МИД Чехии в адрес российских хоккеисток
- Небензя напомнил Буданову переход на русский язык
- Нарколог посоветовал готовиться к новогодним праздникам уже в ноябре
- Юрист рассказала, что делать при блокировке авто на парковке
- Российская делегация прибыла в Абу-Даби на трехсторонние переговоры
- Психотерапевт объяснила, когда за ленью могут скрываться болезни
- Эксперт назвал главную опасность параллельного импорта
- Харатьян: Дочь назвал в честь Пахмутовой
- Юрист: Персоналу семьи Джигана может грозить штраф за ложные показания
- СМИ: Франция обвинила Иран в кибератаках на холодильники супермаркетов