Фетисов считает беспределом выпад главы МИД Чехии в адрес российских хоккеисток

Выпады в адрес хоккеисток из России продолжаются уже на уровне глав иностранных ведомств, сообщил ТАСС двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

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«Министру иностранных дел Чехии [Петру Мацинке] больше делать нечего, как заниматься глумлением над девчонками», - указал он. По словам Фетисова, «беспредел продолжается на уровне глав ведомств стран». Сложившаяся ситуация также ставит под вопрос роль Международного олимпийского комитета и Спортивного арбитражного суда, которые должны регулировать подобные процессы, но фактически не оказывают решающего влияния на происходящее в международном спорте.

8 ноября глава чешской дипломатии назвал российских хоккеисток мужеподобными и заявил, что чемпионат мира по хоккею 2027 года «обойдется» без них.

После этого трое чешских игроков Национальной хоккейной лиги — Адам Клапка, Мартин Нечас и Лукаш Достал — высказались в соцсетях против главы МИД, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:ЧехияСпортВячеслав Фетисов

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