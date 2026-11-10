Фетисов считает беспределом выпад главы МИД Чехии в адрес российских хоккеисток
Выпады в адрес хоккеисток из России продолжаются уже на уровне глав иностранных ведомств, сообщил ТАСС двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.
«Министру иностранных дел Чехии [Петру Мацинке] больше делать нечего, как заниматься глумлением над девчонками», - указал он. По словам Фетисова, «беспредел продолжается на уровне глав ведомств стран». Сложившаяся ситуация также ставит под вопрос роль Международного олимпийского комитета и Спортивного арбитражного суда, которые должны регулировать подобные процессы, но фактически не оказывают решающего влияния на происходящее в международном спорте.
8 ноября глава чешской дипломатии назвал российских хоккеисток мужеподобными и заявил, что чемпионат мира по хоккею 2027 года «обойдется» без них.
После этого трое чешских игроков Национальной хоккейной лиги — Адам Клапка, Мартин Нечас и Лукаш Достал — высказались в соцсетях против главы МИД, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Фетисов считает беспределом выпад главы МИД Чехии в адрес российских хоккеисток
- Небензя напомнил Буданову переход на русский язык
- Нарколог посоветовал готовиться к новогодним праздникам уже в ноябре
- Юрист рассказала, что делать при блокировке авто на парковке
- Российская делегация прибыла в Абу-Даби на трехсторонние переговоры
- Психотерапевт объяснила, когда за ленью могут скрываться болезни
- Эксперт назвал главную опасность параллельного импорта
- Харатьян: Дочь назвал в честь Пахмутовой
- Юрист: Персоналу семьи Джигана может грозить штраф за ложные показания
- СМИ: Франция обвинила Иран в кибератаках на холодильники супермаркетов