Фетисов считает беспределом выпад главы МИД Чехии в адрес российских хоккеисток

«Министру иностранных дел Чехии [Петру Мацинке] больше делать нечего, как заниматься глумлением над девчонками», - указал он. По словам Фетисова, «беспредел продолжается на уровне глав ведомств стран». Сложившаяся ситуация также ставит под вопрос роль Международного олимпийского комитета и Спортивного арбитражного суда, которые должны регулировать подобные процессы, но фактически не оказывают решающего влияния на происходящее в международном спорте.

8 ноября глава чешской дипломатии назвал российских хоккеисток мужеподобными и заявил, что чемпионат мира по хоккею 2027 года «обойдется» без них.

После этого трое чешских игроков Национальной хоккейной лиги — Адам Клапка, Мартин Нечас и Лукаш Достал — высказались в соцсетях против главы МИД, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

