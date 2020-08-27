Путин назвал условия применения российских сил в Белоруссии

«Россия и Белоруссия, должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ и в защите стабильности», - сказал Путин

Президент РФ рассказал, что его белорусский коллега Александр Лукашенко попросил оказать помощь в случае необходимости. Путин отметил, что Россия исполнит все обязательства. По его словам, уже сформирован резерв из российских правоохранителей, но он не будет применен, пока ситуация в Белоруссии не выдует из-под контроля.

Путин добавил, что пока такой необходимости нет.

