Путин назвал условия применения российских сил в Белоруссии
Президент Россия Владимир Путин рассказал, при каких условиях российские силовики вмешаются в ситуацию в Белоруссии.
Российские лидер в интервью телеканалу «Россия 24» напомнил, что у России и Белоруссии есть взаимные обязательства в рамках договора о Союзном государстве и ОДКБ.
«Россия и Белоруссия, должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ и в защите стабильности», - сказал Путин
Президент РФ рассказал, что его белорусский коллега Александр Лукашенко попросил оказать помощь в случае необходимости. Путин отметил, что Россия исполнит все обязательства. По его словам, уже сформирован резерв из российских правоохранителей, но он не будет применен, пока ситуация в Белоруссии не выдует из-под контроля.
Путин добавил, что пока такой необходимости нет.
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