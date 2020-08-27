Путин назвал условия применения российских сил в Белоруссии

Президент Россия Владимир Путин рассказал, при каких условиях российские силовики вмешаются в ситуацию в Белоруссии.

Российские лидер в интервью телеканалу «Россия 24» напомнил, что у России и Белоруссии есть взаимные обязательства в рамках договора о Союзном государстве и ОДКБ.

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«Россия и Белоруссия, должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ и в защите стабильности», - сказал Путин

Президент РФ рассказал, что его белорусский коллега Александр Лукашенко попросил оказать помощь в случае необходимости. Путин отметил, что Россия исполнит все обязательства. По его словам, уже сформирован резерв из российских правоохранителей, но он не будет применен, пока ситуация в Белоруссии не выдует из-под контроля.

Путин добавил, что пока такой необходимости нет.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоБелоруссияВладимир Путин
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