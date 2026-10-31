При атаке ВСУ в Белгородской области один человек погиб, четверо пострадали

Один человек погиб при атаке ВСУ в Белгородской области. Об этом написал губернатор Александр Шуваев в мессенджере «Макс».

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Как отметил глава региона, за последние сутки над областью были сбиты и подавлены 233 беспилотника.

«От оперативных служб поступила информация о гибели мужчины в результате удара ВСУ в Шебекинском округе», - указал Шуваев.

При этом в Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах из-за атак пострадали четыре человека. Двое раненых находятся в больнице.

Ранее в Белгородской области один человек погиб, семеро пострадали в результате атак со стороны Украины.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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