При атаке ВСУ в Белгородской области один человек погиб, четверо пострадали
Один человек погиб при атаке ВСУ в Белгородской области. Об этом написал губернатор Александр Шуваев в мессенджере «Макс».
Как отметил глава региона, за последние сутки над областью были сбиты и подавлены 233 беспилотника.
«От оперативных служб поступила информация о гибели мужчины в результате удара ВСУ в Шебекинском округе», - указал Шуваев.
При этом в Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах из-за атак пострадали четыре человека. Двое раненых находятся в больнице.
Ранее в Белгородской области один человек погиб, семеро пострадали в результате атак со стороны Украины.
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