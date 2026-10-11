В МВД Польши заявили о возможном покушении на премьер-министра и главу МО
Власти Польши проверяют информацию о готовящемся покушении на премьер-министра Дональда Туска и главу Министерства национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша. Об этом сообщила официальный представитель польского МВД Каролина Галецкая в соцсети X.
В МВД отметили, что после получения информации о возможном покушении, глава МВД Марчин Кервиньский и координатор спецслужб Томаш Семоняк дали распоряжение немедленно активировать все необходимые протоколы безопасности, а также созвали экстренное совещание с участием руководителей спецслужб.
Детали и характер возможной угрозы, а также сведения о лицах, которые могут быть причастны к подготовке нападения, на данный момент не раскрываются.
Ранее США получили информацию от Израиля, что Иран якобы готовит новое покушения на президента США Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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