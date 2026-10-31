ВОЗ предупредила о растущих рисках распространения нового штамма коронавируса
Риск распространения варианта коронавируса PJ.2.1 в мире возрастает. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский офис Всемирной организации здравоохранения.
В ведомстве отметили, что с момента первого обнаружения в мае 2026 года штамм распространился по нескольким континентам.
«По мере продолжения трансграничных перемещений людей риск его проникновения в страны только возрастает», - рассказали в ВОЗ.
При этом организация подчеркнула, что пока нет опубликованных клинических данных, указывающих на более тяжелые последствия заражения новым штаммом.
Ранее научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что распространение варианта коронавируса PJ.2.1 требует эпидемиологического мониторинга штамма и проверки необходимости обновления вакцин.
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