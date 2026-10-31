ВОЗ предупредила о растущих рисках распространения нового штамма коронавируса

Риск распространения варианта коронавируса PJ.2.1 в мире возрастает. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский офис Всемирной организации здравоохранения.

В ведомстве отметили, что с момента первого обнаружения в мае 2026 года штамм распространился по нескольким континентам.

Мясников: Грипп и ОРЗ страшнее нового коронавируса-мутанта

«По мере продолжения трансграничных перемещений людей риск его проникновения в страны только возрастает», - рассказали в ВОЗ.

При этом организация подчеркнула, что пока нет опубликованных клинических данных, указывающих на более тяжелые последствия заражения новым штаммом.

Ранее научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что распространение варианта коронавируса PJ.2.1 требует эпидемиологического мониторинга штамма и проверки необходимости обновления вакцин.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:КоронавирусВОЗ

Горячие новости

Все новости

партнеры