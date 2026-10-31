ВОЗ предупредила о растущих рисках распространения нового штамма коронавируса

«По мере продолжения трансграничных перемещений людей риск его проникновения в страны только возрастает», - рассказали в ВОЗ.

При этом организация подчеркнула, что пока нет опубликованных клинических данных, указывающих на более тяжелые последствия заражения новым штаммом.

Ранее научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что распространение варианта коронавируса PJ.2.1 требует эпидемиологического мониторинга штамма и проверки необходимости обновления вакцин.

