«Студенческая революция!»: Чем грозит России поражение Вучича на выборах в Сербии
Новым премьером Сербии может стать не политик, а врач-кардиолог, жгущих Белград «студентов» уже поздравили в Европе, а Вучич ждет от оппонентов антироссийские санкции и «всё, что мы не хотели».
Коалиция «Объединенная Сербия» экс-президента этой страны Александра Вучича проиграла досрочные парламентские выборы, прошедшие при рекордной явке. Вучич признал поражение, обвинив в нем противников президента США Дональда Трампа, и предупредил о грядущих антироссийских санкциях, отказ от которых называли главным препятствием для вступления Сербии в Евросоюз.
«БОЖИЙ ГЛАС» И «ГЛУБИННОЕ ГОСУДАРСТВО»
В конце 2025 года Вучич заявил о готовности провести внеочередные парламентские выборы. Это произошло на фоне неугасающих с ноября 2024 года года студенческих протестов, вызванных трагедией в Нови-Саде. В этом городе при обрушении навеса на отремонтированном вокзале погибли 16 человек, а власти попытались «замять» эту историю, чем и вызвали гнев молодежи.
Досрочные выборы в скупщину прошли 25 октября. Официальных результатов еще нет, но Вучич уже признал поражение его коалиции «Объединенная Сербия», а сторонники победившего «Студенческого списка» ночью радостно громили и поджигали Белград.
«Ясно, что мы эти выборы проиграли, нас победил "Студенческий протестный список". У них будет 135-140 мандатов, у нас около 105, никто больше не вошел в скупщину», - констатировал экс-президент Сербии.
По его словам, «студенты» введут антироссийские санкции, а за их победой стоит «глубинное государство» в США.
«Это было подтверждением "революции", которую устроили напрямую при поддержке разных европейских стран и "глубинного государства" США, того, которое против Трампа (…) Меня беспокоит, что не пройдет время до марта-апреля, и у нас будут санкции против России, они сделают все, чего мы не хотели», - сказал Вучич в штаб-квартире своего движения.
Вместе с тем он подчеркнул, что не будет чинить препятствий политическим оппонентам. В таком же ключе высказался еще один пророссийский политик, председатель правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.
«Поздравляю "Студенческий список" с победой. (…) Республика Сербская и Сербия продолжат дальнейший путь вместе. Как можно ближе и при наилучших отношениях. Потому что сербы по обеим сторонам реки Дрина – один народ и так и останется», – сказал Додик, находившийся во время выборов в штабе Вучича, резюмировав произошедшее фразой: «Глас народа – глас Божий».
Несмотря на отсутствие официальных итогов выборов, в Европе уже прозвучали поздравления. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта в соцсетях поздравили «Студенческий список» с победой на выборах. Помимо дежурных слов о демократии, правах и свободе, они пообещали «совместно работать над построением будущего Сербии в Европейском союзе».
ВРАЧ, РЕКОРД И ФАЙЕРЫ
Выборы в Сербии прошли при рекордной за более чем 30 лет явке, составившей почти 68%. На них было зарегистрировано около 6,5 млн избирателей, которые, по словам очевидцев, приходили на участки для голосования с семи утра, как призывал 56-летний лидер «Студенческого списка» Илия Срданович.
СМИ уже пестрят заголовками о «конце эпохи Вучича» и сравнивают эти выборы с событиями 2000 года. Тогда оппозиционер Воислав Коштуница победил действующего президента Югославии Слободана Милошевича. Тот власть отдавать отказался и случилась «Бульдозерная революция».
В ночь на 26 октября, после известий о победе «Студенческого списка» молодежь вышла на улицы Белграда, разрушила пустующий лагерь сторонников Вучича в парке у администрации президента и подожгла несколько палаток. После этого студенты пришли к стенам парламента, где жгли файеры, запускали салюты и размахивали флагами.
Лидер «Студенческого списка» Срданович пока не делал громких заявлений. При этом научный сотрудник отдела европейских политических исследований и ИМЭМО РАН Полина Соколова объясняла НСН, что новым премьером Сербии может стать врач, а не политик.
«В «Студенческом списке» есть лидер — независимый кандидат, раньше не участвовавший в политике, врач из Нови-сада. И если эта коалиция получит большинство, то, по опыту, ее номер один и станет премьер-министром. Премьер-министр в Сербии — это основная фигура. Конечно, во многом зависит от личности. Вучич — самый яркий и узнаваемый политик Сербии. Но по Конституции большими правами обладает премьер-министр», - отмечала Соколова.
По данным сербского издания Vreme, Срданович - кардиолог и профессор медицинского факультета в Нови-Саде, который поддерживал студенческие протесты с самого начала.
«Есть ли в Сербии справедливость? Виновные наказаны? Реагировали ли власти? Студенты спрашивали, они просили реакции у властей, и что они получили? Ответ от государства был: «Нет, виновных нет». Они не найдут виновных, и знаете почему? Потому что они самые ответственные и самые крупные виновники. Потому что они довели коррупцию до такого уровня, что она убивает», — говорил он на недавней встрече со студентами в Нови Саде.
Перед выборами «студенты» отказались от дебатов с Вучичем, сделав ставку на соцсети и различные уличные перформансы.
Вместе с тем, кипрский журналист Алекс Христофору допускает, что «студенты» не долго будут у власти.
«Не думаю, что эти студенты смогут удержать власть, даже если ее возьмут (…) Скоро будут большие перемены не только в Сербии. Вероятно, через пару часов после того, как пройдут выборы, положение дел в Европе уже не будет прежним. ЕС столкнется с новым вызовом, который станет большой проблемой», - сказал он в эфире своего YouTube-канала.
После обработки результатов с 88% избирательных участков «Студенческий список» набирает 51,20%, а блок Вучича - 40,16% голосов избирателей на парламентских выборах в Сербии.
56-летний Александр Вучич занимал пост премьера Сербии в 2014-2017 годах, а с 1 июня 2017 года по конец сентября 2026 года был президентом этой страны. 27 сентября Вучич ушел в отставку, отметив, что хочет участвовать в парламентских выборах «как обычный гражданин», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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