«БОЖИЙ ГЛАС» И «ГЛУБИННОЕ ГОСУДАРСТВО»

В конце 2025 года Вучич заявил о готовности провести внеочередные парламентские выборы. Это произошло на фоне неугасающих с ноября 2024 года года студенческих протестов, вызванных трагедией в Нови-Саде. В этом городе при обрушении навеса на отремонтированном вокзале погибли 16 человек, а власти попытались «замять» эту историю, чем и вызвали гнев молодежи.

Досрочные выборы в скупщину прошли 25 октября. Официальных результатов еще нет, но Вучич уже признал поражение его коалиции «Объединенная Сербия», а сторонники победившего «Студенческого списка» ночью радостно громили и поджигали Белград.

«Ясно, что мы эти выборы проиграли, нас победил "Студенческий протестный список". У них будет 135-140 мандатов, у нас около 105, никто больше не вошел в скупщину», - констатировал экс-президент Сербии.

По его словам, «студенты» введут антироссийские санкции, а за их победой стоит «глубинное государство» в США.

«Это было подтверждением "революции", которую устроили напрямую при поддержке разных европейских стран и "глубинного государства" США, того, которое против Трампа (…) Меня беспокоит, что не пройдет время до марта-апреля, и у нас будут санкции против России, они сделают все, чего мы не хотели», - сказал Вучич в штаб-квартире своего движения.

Вместе с тем он подчеркнул, что не будет чинить препятствий политическим оппонентам. В таком же ключе высказался еще один пророссийский политик, председатель правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

«Поздравляю "Студенческий список" с победой. (…) Республика Сербская и Сербия продолжат дальнейший путь вместе. Как можно ближе и при наилучших отношениях. Потому что сербы по обеим сторонам реки Дрина – один народ и так и останется», – сказал Додик, находившийся во время выборов в штабе Вучича, резюмировав произошедшее фразой: «Глас народа – глас Божий».

Несмотря на отсутствие официальных итогов выборов, в Европе уже прозвучали поздравления. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта в соцсетях поздравили «Студенческий список» с победой на выборах. Помимо дежурных слов о демократии, правах и свободе, они пообещали «совместно работать над построением будущего Сербии в Европейском союзе».