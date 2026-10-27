Лавров: Протесты показывают, что Европа не «цветущий сад»

Дипломат поделился своим мнением на встрече с главредами африканских СМИ. По его словам, происходящее в том же Париже и других столицах стран ЕС сейчас видно на экранах телевизоров.



Протесты во Франции стартовали в середине сентября. Сначала на улицы вышли старшеклассники с требованиями улучшить состояние школ. Позже к ним присоединились недовольные ростом цен. Акции охватили другие регионы.



На днях президент Пятой республики Эммануэль Макрон признал, что власти не были готовы к протестам.

