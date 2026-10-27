Лавров: Протесты показывают, что Европа не «цветущий сад»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что протесты в Париже и других европейских столицах показывают, насколько Европа на самом деле является «цветущим садом». Об этом сообщает РИА Новости.

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Дипломат поделился своим мнением на встрече с главредами африканских СМИ. По его словам, происходящее в том же Париже и других столицах стран ЕС сейчас видно на экранах телевизоров.

Протесты во Франции стартовали в середине сентября. Сначала на улицы вышли старшеклассники с требованиями улучшить состояние школ. Позже к ним присоединились недовольные ростом цен. Акции охватили другие регионы.

На днях президент Пятой республики Эммануэль Макрон признал, что власти не были готовы к протестам.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЕвропаПротестыМИД РФСергей Лавров

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