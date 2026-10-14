В Польше после нападений на школы задержали 177 человек
Полиция Польши задержала 177 человек после серии нападений в школах. Об этом заявила замглавы МВД страны Магдалена Рогульская в интервью Radio Zet.
«Утренняя сводка говорит о 177 задержанных и о более чем 138 тыс. контрольных мероприятий», - подчеркнула замминистра.
Против 43 подростков приняли «меры предупредительного характера», их поместили в воспитательные центры или детские дома.
Ранее в Мазовецком воеводстве Польши зарегистрировали три нападения с ножом на территории школ, погиб один человек, более десяти пострадали.
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