Федора Емельяненко внесли в черный список ГУР Украины

Бывшего бойца смешанных единоборств (ММА) Федора Емельяненко внесли в черный список портала War&Sanctions Главного управления разведки украинского министерства обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ресурса.

Емельяненко потребовал 13 млн рублей компенсации с автора его биографии

Портал отмечает, что Емельяненко выступает в поддержку действий России и политики страны.

Ранее в черный список ГУР внесли российского хоккеиста, игрока американского клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Федор ЕмельяненкоСмешанные ЕдиноборстваУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры