Федора Емельяненко внесли в черный список ГУР Украины
31 октября 202609:32
Юлия Савченко
Бывшего бойца смешанных единоборств (ММА) Федора Емельяненко внесли в черный список портала War&Sanctions Главного управления разведки украинского министерства обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ресурса.
Портал отмечает, что Емельяненко выступает в поддержку действий России и политики страны.
Ранее в черный список ГУР внесли российского хоккеиста, игрока американского клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
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