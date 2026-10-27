С 2022 года северные и восточные государства Европы стали активнее готовить население к возможному военному столкновению. Об этом пишет издание Le Monde. По ее данным, Финляндия, Польша, Эстония, Латвия, Литва и Швеция вкладывают миллионы евро в системы гражданской защиты на случай боевых действий против России.

ЕВРОПЕЙСКИЕ ЯСТРЕБЫ



О своей подготовке к боям с российской армией рассказал командир спецназа Германии Андреас Кюне. Он сообщил о тренировках спецподразделения KSK в полевых условиях, где солдаты находятся при экстремально низких температурах. По его словам, военнослужащие вполне конкретно ориентируются на противника в лице РФ. Министр обороны Нидерландов Д. Ешильгёз-Зегериус сделал еще более резкое заявление: он прямо назвал Россию врагом его страны.



Такие настроения поддержал министр обороны Великобритании Уэз Стритинг. Политик отметил, что британцы должны быть готовы к войне через 1000 дней. При этом он не пояснил, с кем именно придется воевать. Свое мнение он опубликовал в статье для The Daily Telegraph. По данным британских СМИ, пропаганда уже сработала: жители островов начали массово скупать радиоприёмники и фонарики. Их продажи выросли в пять раз и на 284% соответственно.



Отдельный план передового сдерживания России предложил Париж в лице президента Франции Эммануэля Макрона. Помимо потенциального рассредоточения истребителей Rafale с тактическими ядерными ракетами по авиабазам союзников, он включает создание новой инфраструктуры, защищенных каналов связи и систем раннего предупреждения. К этой инициативе присоединилось 10 европейских стран, включая Великобританию, Германию, Польшу, Нидерланды, Бельгию, Финляндию, Норвегию, Швецию, Данию и Грецию. Об этом сообщает The Wall Street Journal.