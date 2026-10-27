Подготовка к Третьей Мировой? Европейцам напомнили о возможной войне с Россией
Политики по всему континенту подогрели милитаристские настроения и подготовили планы на случай прямого военного конфликта Европы и РФ. Москва отреагировала на громкие высказывания.
С 2022 года северные и восточные государства Европы стали активнее готовить население к возможному военному столкновению. Об этом пишет издание Le Monde. По ее данным, Финляндия, Польша, Эстония, Латвия, Литва и Швеция вкладывают миллионы евро в системы гражданской защиты на случай боевых действий против России.
ЕВРОПЕЙСКИЕ ЯСТРЕБЫ
О своей подготовке к боям с российской армией рассказал командир спецназа Германии Андреас Кюне. Он сообщил о тренировках спецподразделения KSK в полевых условиях, где солдаты находятся при экстремально низких температурах. По его словам, военнослужащие вполне конкретно ориентируются на противника в лице РФ. Министр обороны Нидерландов Д. Ешильгёз-Зегериус сделал еще более резкое заявление: он прямо назвал Россию врагом его страны.
Такие настроения поддержал министр обороны Великобритании Уэз Стритинг. Политик отметил, что британцы должны быть готовы к войне через 1000 дней. При этом он не пояснил, с кем именно придется воевать. Свое мнение он опубликовал в статье для The Daily Telegraph. По данным британских СМИ, пропаганда уже сработала: жители островов начали массово скупать радиоприёмники и фонарики. Их продажи выросли в пять раз и на 284% соответственно.
Отдельный план передового сдерживания России предложил Париж в лице президента Франции Эммануэля Макрона. Помимо потенциального рассредоточения истребителей Rafale с тактическими ядерными ракетами по авиабазам союзников, он включает создание новой инфраструктуры, защищенных каналов связи и систем раннего предупреждения. К этой инициативе присоединилось 10 европейских стран, включая Великобританию, Германию, Польшу, Нидерланды, Бельгию, Финляндию, Норвегию, Швецию, Данию и Грецию. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
ПОЗИЦИЯ РФ
Россия получает все больше свидетельств системной подготовки европейских стран к военному конфликту, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании постоянного совета организации. Дипломат сослался на сообщения европейских СМИ о намерении стран НАТО до конца октября обсудить потребности в вооружениях на случай конфликта с Россией. По его словам, параллельно проходят военные учения и испытания в Италии, Северной Атлантике, Средиземноморье и Финляндии с участием военнослужащих нескольких европейских государств. Полянский также подчеркнул, что в ноябре «коалиция желающих» планирует отработать переброску войск на Украину в ходе учений в Польше.
Член комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, в свою очередь, предупредил, что Европа замышляет ядерное нападение на Россию. По его мнению, вооруженные силы стран ЕС ведут агрессивную политику, в том числе размещая у российских границ истребители с ядерным оружием. Его слова приводит «Лента.ру». Депутаты отреагировал таким образом на информацию о французском плане передового сдерживания.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КУРС
Агрессивную позицию занимают далеко не все. Представитель партии «Национальное объединение» Марин ле Пен подчеркнула, что Франция должна развивать свою армию, но при этом Париж не должен отправлять своих военнослужащих для участия в чужих войнах. Политик указала, что в случае своей победы на выборах президента страны в апреле она хочет сделать «Францию нацией мира». Первый тур голосования пройдет 18 апреля, а по последним опросам Ле Пен получает от 34% до 38% поддержки и имеет преимущество над всеми конкурентами в гипотетическом втором туре.
Глава фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в парламенте Баварии Ульрих Зингер объяснил НСН, почему европейские политики могут отступить от своих планов.
«Во многих европейских странах растет недовольство экономической ситуацией и действиями политического руководства. Высокие цены на энергию, рост стоимости жизни и усиливающееся финансовое бремя для граждан обостряют ситуацию. Европейскому союзу придется уделять больше внимания последствиям своей экономической, энергетической, социальной и миграционной политики. Если ответственные политики не предложат убедительных решений проблем, волнующих граждан, во многих странах будут все громче звучать требования о принципиальном изменении политического курса», — поделился он.
А ЧТО НА УКРАИНЕ?
Украинские политики продолжили агрессивный курс и готовят население к затяжным боевым действиям, об этом сообщают украинские СМИ с ссылкой на собственные источники. 26 октября в Верховной Раде выступили с заявлением о необходимости отменить бронь по мобилизации для всех слоев населения. Положение предложили оставить только для президента, министров и депутатов. С такой инициативой выступила народный депутат Марьяна Безуглая.
Кабинет министров уже ужесточил правила экономического бронирования, сократив квоты для предприятий ОПК и сферы ЖКХ, а премьер-министр Сергей Корецкий в тот же день анонсировал запуск полностью новой модели мобилизации к 1 декабря 2026 года. По его словам, это необходимо, поскольку «стоит вопрос о выживании государства».
Президент страны Владимир Зеленский также поддержал настроения своих парламентариев и подписал указ о подготовке украинских городов к круговой обороне. Он подразумевает создание инженерных заграждений и новых оборонительных рубежей для защиты в случае приближения боевых действий. Позиции армии должны быть оборудованы вокруг населенных пунктов с разных направлений, подчеркивается в документе.
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