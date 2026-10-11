В Польше задержали мужчину, угрожавшего покушением премьеру и главе Минобороны

По словам пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб Яцека Добжиньского, тревожные сообщения поступили политикам около 07:00 по местному времени 11 октября.

Как уточняет издание Gazeta Wyborcza со ссылкой на анонимный источник в спецслужбах, угроза была отправлена по электронным каналам связи. В сообщении, предположительно, содержалась конкретная информация о местах проживания высокопоставленных чиновников, а также детали их графиков и планов на ближайшее время.

Ранее США получили информацию от Израиля, что Иран якобы готовит новое покушения на президента США Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

