Шанс для Макрона? Кому выгодны «предвыборные» протесты во Франции
Французский президент хочет остаться у власти, для чего может использовать погромы и бунты, заявил НСН Андрей Климов.
Беспорядки во французских городах могут быть на руку действующему лидеру страны, рассказал НСН депутат Госдумы IX созыва Андрей Климов.
По данным МВД Франции, в акциях участвовали около 550 тыс. человек, профсоюзы оценили число демонстрантов в 800 тыс. В Париже, Лионе, Марселе и других городах произошли столкновения с полицией, грабежи и поджоги. Министр внутренних дел страны Лоран Нуньес подал в отставку на фоне протестов в республике, однако президент Эммануэль Макрон ее не принял. Об этом сообщает BFMTV.
А кандидат в президенты Франции на выборах 2027 года Флориан Филиппо потребовал отставки Макрона на фоне протестов в стране. Лидер партии «Патриоты» возложил всю ответственность за происходящее на Макрона, подчеркнув, что именно его правительство десятилетиями допускало массовую миграцию не поддающихся ассимиляции людей. Климов допустил, что ситуация в стране могла быть срежиссирована самими властями.
«Я слышал из Франции, что Макрон давал тайные команды своим силовым структурам, чтобы они потворствовали хулиганским выходкам и не блокировали действия экстремистов. А потом можно было бы обвинить в хаосе своих политических оппонентов как справа, так и слева. Мало кто доволен президентом, но он хочет остаться у власти благодаря этим протестам. Француз покажет, что он железной рукой наведет порядок после беспредела. А то, что мы сейчас наблюдали, это спровоцированные или управляемые процессы. Таким образом можно сохранить свою власть через некоего преемника, но понятно, что доказательств нет», — поделился он.
В свою очередь, научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров отметил в беседе с НСН, что у Макрона была одна задача, но он ее провалил.
«Во Франции уже шутят, что 10 лет Макрона — это пусть от Les gilets jaunes [ле жилэ жон] — протестов желтых жилетов, до Les gilets jeunes [ле жилэ жён] — молодых жилетов. Ему оставалось править полгода, и главное было — досидеть без эксцессов, но они произошли. Его рейтинг ниже плинтуса — 16%, а будет еще ниже. Его вчерашнее обращение к нации выглядело. честно говоря, тускло. Кроме обещаний покарать грабителей, не было никаких конкретных мер. Денег на школы у государства нет, да и как наказывать мародеров, когда только в одном Марселе 30 тысяч человек участвовали именно в погромах. Местный ОМОН, усиленные полицейские роты, убежали после прямого столкновения», — подчеркнул он.
Он добавил, кому выгодны протесты прямо сейчас.
«Митинги используют в президентской гонке партии, для которых это выгодно. Оппозиция дискредитирует преемников Макрона и улучшает свои позиции. С другой стороны, бунт можно использовать против Жан-Люка Меланшона, одного из главных фаворитов гонки. Его движение “Непокоренная Франция” как раз получает поддержку молодежи и иммигрантов. Погромы могут поубавить его рейтинг. Тогда он не попадет во второй тур, и тогда у главы партии “Национальное объединение” Марин Ле Пен появится более неудобный для нее соперник. Например, Эдуард Филипп, который устроит французский истеблишмент. Хотя для правых, как бы цинично ни звучало, даже на руку, что происходит что-то подобное. Они говорили об угрозе иммигрантов и призывали полицию действовать жестче», — отметил он.
Ранее профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина объяснила НСН, почему демонстрации получили особый импульс.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Российская туристка упала с шестиметровой высоты у водопада в Турции
- Умер экс-ведущий «Вестей» Михаил Пономарев
- «Икона для нескольких поколений»: Почему зрители не готовы забыть Ван Дамма
- В Анголе начнет работу Русский дом
- Дофаминовый бонус: Как регулярный спорт влияет на достижение целей
- Маск пообещал подарить американским детям акции SpaceX
- Армия России освободила Омельник в Запорожской области
- Вице-премьер Григоренко обратился с просьбой о переходе на другую работу
- Границы не закрыть: Почему мигранты громят Францию
- СМИ: НАТО обсудит потребности в вооружении на случай конфликта с Россией