Беспорядки во французских городах могут быть на руку действующему лидеру страны, рассказал НСН депутат Госдумы IX созыва Андрей Климов.



По данным МВД Франции, в акциях участвовали около 550 тыс. человек, профсоюзы оценили число демонстрантов в 800 тыс. В Париже, Лионе, Марселе и других городах произошли столкновения с полицией, грабежи и поджоги. Министр внутренних дел страны Лоран Нуньес подал в отставку на фоне протестов в республике, однако президент Эммануэль Макрон ее не принял. Об этом сообщает BFMTV.



А кандидат в президенты Франции на выборах 2027 года Флориан Филиппо потребовал отставки Макрона на фоне протестов в стране. Лидер партии «Патриоты» возложил всю ответственность за происходящее на Макрона, подчеркнув, что именно его правительство десятилетиями допускало массовую миграцию не поддающихся ассимиляции людей. Климов допустил, что ситуация в стране могла быть срежиссирована самими властями.