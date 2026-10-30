Захарова осадила Сикорского после слов об участии Лаврова в G20
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала высказывания руководителя польского министерства иностранных дел Радослава Сикорского. Он назвал «неловким моментом» участие российского коллеги Сергея Лаврова в министерской встрече стран «Большой двадцатки» в США.
По словам Захаровой, это говорит представитель страны, которая не является членом «двадцатки» и занимает на встрече чужое кресло. Речь идет о ЮАР.
Более неловкого момента в истории даже Сикорского, по ее мнению, сложно припомнить.
До этого Мария Захарова уже рекомендовала галоперидол запасшемуся «на случай войны» Радославу Сикорскому. Ранее последний признался, что запасся рисом и вареньем на случай конфликта.
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