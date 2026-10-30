По словам Захаровой, это говорит представитель страны, которая не является членом «двадцатки» и занимает на встрече чужое кресло. Речь идет о ЮАР.



Более неловкого момента в истории даже Сикорского, по ее мнению, сложно припомнить.



До этого Мария Захарова уже рекомендовала галоперидол запасшемуся «на случай войны» Радославу Сикорскому. Ранее последний признался, что запасся рисом и вареньем на случай конфликта.

