Военный эксперт назвал реальную эффективность украинской ракеты «Фламинго»
Украинская компания, создающая ракету «Фламинго», финансируется Великобританией, а центр управления расположен именно там. Об этом «Ленте.ру» сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Собеседник издания уточнил, что на территории Украины ранее действовали сборочные цеха для этих ракет, однако российские военные их ликвидировали. После этого производство, по разным данным, переместили в Великобританию или Германию.
«"Фламинго" — дозвуковая ракета старой британской разработки, чистейший плагиат», — заявил Матвийчук, отметив внешнее сходство с советскими беспилотниками «Рейс» и «Крыло» конструкции Туполева.
Эксперт привел технические характеристики: дальность полета составляет от 800 до 1500 километров, боевая часть несет почти 300 килограммов взрывчатого вещества.
При этом эффективность «Фламинго» оценивается как крайне низкая. Из десяти запущенных ракет до цели долетает лишь одна, а перехватить ее можно любыми средствами ПВО — от комплекса «Стрела» до современных систем.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о пусках ракет «Фламинго» по территории России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
