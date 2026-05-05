Военный эксперт назвал реальную эффективность украинской ракеты «Фламинго»

Украинская компания, создающая ракету «Фламинго», финансируется Великобританией, а центр управления расположен именно там. Об этом «Ленте.ру» сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Собеседник издания уточнил, что на территории Украины ранее действовали сборочные цеха для этих ракет, однако российские военные их ликвидировали. После этого производство, по разным данным, переместили в Великобританию или Германию.

«"Фламинго" — дозвуковая ракета старой британской разработки, чистейший плагиат», — заявил Матвийчук, отметив внешнее сходство с советскими беспилотниками «Рейс» и «Крыло» конструкции Туполева.