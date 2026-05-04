«Американцы помогли»: Как украинские дроны добрались до центра Москвы
Вся система противовоздушной обороны должна быть изменена, заявил НСН Айтеч Бижев.
ПВО — это очень серьезная часть армии, которая должна быть отдельным видом войск от военно-космических сил, иначе налеты на Москву и регионы продолжатся, рассказал экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев в беседе с НСН.
В ночь с 3 на 4 мая украинский беспилотник взорвался после столкновения с многоэтажным жилым домом на Мосфильмовской улице в Москве. Об этом сообщил глава столицы Сергей Собянин на своих официальных страницах в MAX и Telegram. Бижев предположил, почему дрон мог прилететь в столицу.
«Москва хорошо защищена еще с советских времен. Система ПВО работает в три кольца. Объекты попадают в поле зрения противовоздушной обороны столицы уже в районе Каширы. Беспилотник мог прорваться как по объективным, так и по субъективным причинам. Мое личное предположение — отсутствие сплошного радиолокационного поле. Американская космическая группировка видит со спутника все зоны покрытия, а потом передает данные киевлянам в режиме онлайн, где можно проскочить», — отметил он.
Генерал добавил, что поможет прекратить налеты на столицу
«Противовоздушная оборона должна быть в одних руках, как это было в советское время. Пока не будет создан отдельный вид вооруженных сил, вся эта чехарда будет продолжаться. У главкома военно-космических сил слишком много функциональных обязанностей. За ПВО должен отвечать отдельный вид вооруженных сил, который существовал во времена СССР», — указал он.
Ранее экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев в эфире НСН призвал к решительному ответу на украинские дроновые атаки.
