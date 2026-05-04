ПВО — это очень серьезная часть армии, которая должна быть отдельным видом войск от военно-космических сил, иначе налеты на Москву и регионы продолжатся, рассказал экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев в беседе с НСН.



В ночь с 3 на 4 мая украинский беспилотник взорвался после столкновения с многоэтажным жилым домом на Мосфильмовской улице в Москве. Об этом сообщил глава столицы Сергей Собянин на своих официальных страницах в MAX и Telegram. Бижев предположил, почему дрон мог прилететь в столицу.