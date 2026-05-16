За два часа над Россией уничтожили 13 украинских беспилотников
16 мая 202609:54
Юлия Савченко
Военные ликвидировали над регионами России 13 украинских дронов самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.
«В период с 7.00 до 9.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.
Беспилотники нейтрализовали в Белгородской, Воронежской, Калужской, Орловской, Рязанской и Тульской областях, Краснодарском крае, Крыму, а также над водами Азовского моря.
В ночь на 16 мая над российской территорией уничтожили 138 украинских БПЛА.
