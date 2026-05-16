В Финляндии призвали прекратить помогать ВСУ после прилета очередных дронов

По его словам, украинский конфликт постепенно усиливает напряженность между Россией и Финляндией. Мема назвал эту ситуацию трагической, добавив, что раньше отношения между этими странами были иными.

Утром 15 мая власти Финляндии получили сообщения о беспилотниках в воздушном пространстве страны, на фоне чего на несколько часов был закрыт столичный аэропорт. Телерадиовещатель «Yle» передавал, что приложение экстренного оповещения не сработало должным образом, когда власти выпустили оповещение об угрозе.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что власти Литва начали осознавать риски конфликта с Россией из-за пролетов украинских беспилотников над прибалтийскими странами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».