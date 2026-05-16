В Финляндии призвали прекратить помогать ВСУ после прилета очередных дронов
Финляндии следует срочно прекратить военную помощь Украине из-за очередного вторжения дронов ВСУ в воздушное пространство страны. Об этом финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема написал на своей странице в одной из соцсетей.
По его словам, украинский конфликт постепенно усиливает напряженность между Россией и Финляндией. Мема назвал эту ситуацию трагической, добавив, что раньше отношения между этими странами были иными.
Утром 15 мая власти Финляндии получили сообщения о беспилотниках в воздушном пространстве страны, на фоне чего на несколько часов был закрыт столичный аэропорт. Телерадиовещатель «Yle» передавал, что приложение экстренного оповещения не сработало должным образом, когда власти выпустили оповещение об угрозе.
Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что власти Литва начали осознавать риски конфликта с Россией из-за пролетов украинских беспилотников над прибалтийскими странами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Минпросвещения: Аферисты предлагают сдающим ЕГЭ зарегистрироваться на экзамен
- Из-за перекрытия моста 8 поездов в Крым задерживаются
- В Финляндии призвали прекратить помогать ВСУ после прилета очередных дронов
- В ГД напомнили о новой семейной выплате с 1 июня 2026 года
- Юрист: Покупатели не имеют права употреблять товары в магазине до оплаты
- Продвижение на СВО замедлилось? Герасимов проинспектировал работу «Запада»
- За два часа над Россией уничтожили 13 украинских беспилотников
- В Индии отменили концерт Канье Уэста
- Путин посетит Китай 19–20 мая
- В Буэнос-Айресе прошел российско-аргентинский турнир по дзюдо