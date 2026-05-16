СМИ: Си Цзиньпин упомянул Путина в беседе с Трампом

Лидер КНР Си Цзиньпин, проводя экскурсию для президента США Дональда Трампа по резиденции Чжуннаньхай, напомнил о визите президента России Владимира Путина. Об этом пишет New York Times.

Во время неформального разговора в государственной резиденции в Пекине Трамп спросил у председателя КНР, часто ли он принимает здесь иностранных лидеров. Си Цзиньпин отметил, что «очень редко».

Вместе с тем он указал, что в 2024 году резиденцию посещал Владимир Путин.

Трамп находился с визитом в Китае с 13 по 15 мая, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
